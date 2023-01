"Z ciężkim sercem muszę podzielić się z wami druzgocącą informacją, że moja piękna córka, Lisa Marie, opuściła nas" - napisała Priscilla Presley w wydanym oświadczeniu.



Priscilla Presley poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny, która przeżywa "tę głęboką stratę".



Lisa Marie Presley doznała zawału serca w domu, w Los Angeles - podaje strona TMZ. W czwartek córka Elvisa Presleya trafiła do szpitala.

Przed kilkoma dniami Lisa Marie Presley wzięła udział w ceremonii rozdania Złotych Globów w Beverly Hills, w czasie której Austin Butler otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora za wcielenie się w rolę jej ojca w filmie "Elvis".



Elvis Presley zmarł w sierpniu 1977 roku, w wieku 42 lat.



Lisa Marie Presley przyszła na świat 1 lutego 1968 roku w Memphis, w stanie Tennessee. Miała dziewięć lat, gdy zmarł jej ojciec.



W 2003 roku córka Elvisa Presleya rozpoczęła własną karierę muzyczną debiutanckim albumem "To Whom It May Concern". W 2005 roku wydała płytę "Now What". Trzeci album Lisy Marie Presley, "Storm and Grace", ukazał się w 2012 roku.



Czterokrotnie wychodziła za maż - była m.in. żoną Michaela Jacksona, za którego wyszła w 1994 roku i rozwiodła się z nim w 1996 roku.



W 2002 roku Presley wyszła za Nicholasa Cage'a. Cztery miesiące później znany aktor wystąpił o rozwój.



Z czwartym mężem, gitarzystą i producentem muzycznym, Michaelem Lockwoodem, córka Presleya rozwiodła się w 2021 roku.



Jej jedyny syn, Benjamin Keough, który również był muzykiem, zmarł w 2020 roku w wieku 27 lat - koroner orzekł, że popełnił samobójstwo.



Lisa Marie Presley osierociła trzy córki - Riley Keough (33 lata) i 14-letnie bliźniaczki Harper i Finley Lockwood.