Kwotę z kontraktu podał „The Wall Street Journal”. Concord Music Group, amerykańska firma muzyczna z siedzibą w Beverly Hills w Kalifornii to znaczy gracz na rynku. Wydał około 1 miliarda dolarów na przejęcia w ciągu pierwszych 14 lat działalności.

Zarząd firmy oświadczył, że „katalogi muzyczne Genesis oraz solowe trzech artystów są jednymi z najbardziej wartościowych pod względem komercyjnym”.

Genesis wydało 15 autorskich albumów studyjnych, Tony Banks - sześć, Phil Collins - osiem, zaś Mike Rutherford dwa, a także dziewięć pod szyldem Mike + The Mechanics.

Concord podkreśla, że łączna sprzedaż płyt, w tym albumów koncertowych, ścieżek dźwiękowych do filmów -przekroczyła 250 milionów egzemplarzy na całym świecie i obejmuje hity „The Lamb Lies Down On Broadway”, „Sussudio”, „Against All Odds”, „All I Need is a Miracle” , „In the Air Tonight”, „I Can't Dance”, „That's All”, „Land of Confusion”, „Invisible Touch”.

Przejęcie nie obejmuje udziałów Petera Gabriela i Steve'a Hacketta we wczesnych albumach Genesis.

„Byliśmy pod wrażeniem dobrej oceny katalogu i wrażliwości co do naszych życzeń, jesteśmy przekonani, że oprócz odpowiednich stałych relacji z wytwórniami płytowymi Warner Music i BMG, pozostawiamy przyszłość katalogu w zdolnych rękach, bezpieczną, ze świadomością, że dziedzictwo będzie chronione” - stwierdziło trio.

Wiadomo też, Concorde stara się o przejęcie praw do katlogu Pink Floyd. Sprawa jest bardziej złożona nie tylko ze względu na konflikty Rogera Watersa i Davida Gilmoura. Magazyn „Music Business Worldwide” podaje, że kontrakt ma mieć wartość 420 mln funtów lub więcej. Muzycy postawili jednak warunek, że chcą zachować prawa publishingowe. Dwa źródła zbliżone do zespołu mówią, że nagrania muzycznych Floydów generują około 21 milionów funtów rocznie.