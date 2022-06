Czwarty sezon serialu Netflixa przyniósł niespodziankę brytyjskiej wokalistce, która ostatnią płytę „Words for Snow” wydała w 2011 r. Piosenka z albumu „Hounds of Love” była przebojem w 1985 r., jest jednym z wielu dowodów wyjątkowości muzyki Kate Bush, ale dopiero teraz, dzięki umieszczeniu w dramatycznej scenie filmu, uzyskała wyższe notowania niż 37 lat temu.

Jest już na szczycie UK Charts (trzeci raz), zaś w Ameryce na czwartym „Billboardu”, gdy po premierze osiągnęła trzydzieste. Z kolei album „Hounds of Love” jest obecnie na dziewiętnastym miejscu „Billboardu”, tydzień temu wspiął się na dwunaste.

– W trzymającym w napięciu nowym sezonie „Stranger Things” utwór „Running Up That Hill” zyskał nowe życie dzięki młodym fanom, którzy kochają ten serial – skomentowała artystka.

Biznesowy portal MusicBuisnessWorlwide podkreśla wyjątkową pozycję Kate Bush w światowym show-biznesie, nazywając ją obecnie najważniejszą artystką niezależną. To nie tylko zasługa wyjątkowej muzyki, będącej jednym z najciekawszych artystycznych osiągnięć w historii pop, ale także świadomości artystki, która zachowała pełną kontrolę nad swoim płytowym dorobkiem, chociaż nagrania są dystrybuowane przez Warner Music Group. Warner po upadku EMI przejął część katalogu brytyjskiego giganta.

Przypuszcza się, że na konto Kate Bush trafia być może nawet ponad 80 procent wszystkich wpływów ze sprzedaży jej płyty i odtworzeń w sieci. Tylko w Spotify w zeszłym tygodniu „Running Up That Hill” fani na całym świecie odtworzyli 57 milionów razy. To według przybliżonych szacunków branżowych może dać artystce ponad 200 tysięcy dolarów w tantiemach.

Do tej pory majątek Kate Bush oceniano na 60 mln funtów. Posiada m.in. prawa do swoich nagrań za pośrednictwem Noble & Brite Ltd, spółki, w której ma 100 procent udziałów. Według UK Companies House na koniec maja 2021 r. firma przyniosła 2,37 miliona funtów na czysto.

Ten zysk w kolejnym bilansie zwielokrotni się. Najważniejsze jest to, że fani wracają do płyt Bush, które w wersji winylowej prezentują niesamowite bogactwo jej muzycznej, wokalnej i producenckiej wyobraźni.