„B Flat A” to szósta już płyta gdańskiego kwartetu, obecna w światowej dystrybucji. Debiut ukazał się w 2011 r.Teraz „The Times” podsumował występ w Londynie czterema gwiazdkami i komplementem, określając muzykę polskiej alternatywnej formacji „radosnym zderzeniem Beatlesów z Public Image Limited”.

Dobrze ocenił też zespół wpływowy „Pitchfork”. Cztery gwiazdki dało „Mojo”, wspominając o przedpunkowej świeżości. Nowe piosenki grają alternatywne stacje, ale też BBC. Premierę „Uniforms” nadał w BB6 Iggy Pop, zaś o singlu napisało „Rolling Stone” – jako „o marzeniu o pokoju w pełnym nienawiści świecie”.

Jeszcze przed premierą albumu Henry Rollins powiedział: „Słyszałem nowy album Trupa Trupa »B Flat A« i jest naprawdę fajny”. Najcelniej komentował: „The Quietus”: „Wyobraź sobie, że Beatlesi i Velvet Underground czytają Hannah Arendt w studiu z reżyserem Michaelem Haneke”, nazywając kompozycje „balansowaniem między lirycznymi piosenkami a miażdżącą psychodelią”.

Wcześniej grupa wystąpiła też w Paryżu i Luksemburgu. Zaś 28 kwietnia zawita do Ameryki, dając 10 koncertów w największych miastach. To nie jej pierwsza obecność w tym kraju. Ma na koncie także występy na tak prestiżowych festiwalach, jak SXWX (South by Southwest) i Desert Daze. Pojawiła się też o line pod szyldem „Tiny Desk”.

– Miło jest wiedzieć, że jesteśmy częścią większej społeczności. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego legendarnego programu – powiedział Grzegorz Kwiatkowski, wokalista, gitarzysta, poeta. W programie gościła Sheryl Crow, John Fogerthy, Wu-Tang Clan.