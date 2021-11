- Jesteśmy mocno zamknięci w wieży piosenki i pracujemy nad kilkoma nowymi rzeczami - mówi gitarzysta The Edge, podkreślając, że to wciąż bardzo wczesny etap. - Świetnie się bawię podczas pisania i niekoniecznie muszę myśleć o tym, dokąd to zmierza. Bardziej chodzi o czerpanie przyjemności z braku oczekiwań i ograniczeń w procesie.

