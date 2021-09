ABBA, jedna z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych grup popowych zespołów wszech czasów, ogłasza powrót po 40 latach – z rewolucyjnym koncertem zrealizowanym przez firmę George’a Lucasa. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid wystąpią cyfrowo z 10-osobowym zespołem w specjalnie zbudowanej w Londynie arenie. Koncerty rozpoczną się 27 maja 2022. ABBA planuje też wydanie zupełnie nowego albumu studyjnego – „Voyage” trafi do sprzedaży 5 listopada 2021.

Cyfrowe wersje ABBY powstawały przez wiele miesięcy w technologii motion-capture i technice performance z udziałem czwórki z zespołu i ekipy składającej się z 850 osób, z firmy Industrial Light & Magic założonej przez George’a Lucasa. To pierwsze muzyczne przedsięwzięcie tej firmy.

40 lat od premiery ostatniego albumu studyjnego, „The Visitors”, ABBA nie tylko nagrała dwa premierowe utwory – „I Still Have Faith In You” oraz „Don’t Shut Me Down”; oba trafią do setlisty wyjątkowych koncertów w Londynie – ale także nagrała i wyprodukowała zupełnie nowy album. Nagrania odbyły się w sztokholmskim studiu Riksmixningsverket należącym do Benny’ego. Album „Voyage” ukaże się 5 listopada 2021 nakładem Universal Music Group.

ABBA Voyage rozpocznie się 27 maja 2022 w ABBA Arena, najnowocześniejszym obiekcie wybudowanym specjalnie na potrzeby tej trasy. Hala znajduje się w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie i pomieści 3000 widzów. Rejestracja do zakupu biletów rozpoczęła się w czwartek, 2 września, o 19:00 polskiego czasu na stronie abbavoyage.com. Ogólna sprzedaż rusza we wtorek, 7 września.

Koncerty ABBA Voyage wyprodukowali m.in.: Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – „In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I). Współproducentami są Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) i Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

Svana Gisla i Ludvig Andersson, producenci: – Magia ABBY i herkulesowa praca całej ekipy dziś dotarła do wyczekiwanego i arcyważnego punktu. Jesteśmy dumni, że wreszcie możemy podzielić się tym projektem z całym światem. Nie możemy doczekać się, aż pojawicie się w naszej arenie we wschodnim Londynie, miejscu, w którym czujemy się najszczęśliwsi na świecie.

Baillie Walsh, reżyser: – Oglądałem ABBĘ na Eurowizji w 1974 i w najśmielszych nawet snach nie przypuszczałem, że 47 lat później będę towarzyszył zespołowi w tej niesamowitej podróży. Życie bywa zarazem dziwne i cudowne.

Wayne McGregor, choreograf: – Wyobraźcie sobie dorastanie na północy Anglii w latach 70. Uczysz się tańca towarzyskiego, latino i disco przy najwspanialszych utworach ABBY. Miałem 8 lat i mogłem przenieść się do innego świata. Przewijamy do 2020. Jestem w Szwecji i tańczę razem z ABBĄ – w prawdziwym życiu! Dobiegałem 50. i znowu poczułem, że jestem w magicznych okolicznościach. To właśnie moc ABBY. Razem dzieliliśmy mnóstwo kreatywnych oraz pełnych radości przygód. Razem z naszą nieustraszoną ekipą doprowadziliśmy do tego, że niemożliwe stało się możliwe w projekcie ABBA Voyage: techniczna wirtuozeria, mnóstwo innowacji i najnowocześniejsza produkcja. A wciąż w sercu całego przedsięwzięcia znajdują się utwory – te premierowe i te klasyczne oraz układy taneczne – stworzone specjalnie na potrzeby koncertów i te odtworzone z przeszłości. ABBA to TANIEC i zawsze nim będzie. Do zobaczenia na parkiecie.

Sir Lucian Grainge, dyrektor generalny Universal Music Group: – Od samego początku mojej kariery – a dodam, że był to niesamowity przywilej, móc pracować bezpośrednio z ABBĄ od wielu lat – obcowanie z ABBĄ i ich muzyką sprawiało mi niezmierną przyjemność. Ich bezgraniczna kreatywność i ponadczasowe melodie sprawiają, że chcemy realizować z nimi każdy projekt, bo wiemy, że wszystkie będą po prostu doskonałe.

Teledysk do „I Still Have Faith in You” wyreżyserowała Shynola.