To będzie wieczór nietypowy. – Zestawimy tragedię i komedie, bo krótsze formy operowe lepiej sprawdzają się w wykonaniu koncertowym niż długie dzieła – zapowiada Łukasz Borowicz. – „Biedny marynarz” to opera o kobiecie, która morduje bogatego przybysza, nie rozpoznawszy w nim powracającego po latach męża, na którego czekała, dochowując wierności. Jean Cocteau napisał niemal kryminał, ale może jest to francuski sposób odreagowania niemieckiego ekspresjonizmu z falą morderstw w rozmaitych utworach. W tej operze zbrodnia jest w tonie niesłychanie serio, ale towarzyszy jej typowa ówczesna muzyka francuska, co tworzy bardzo ciekawe konteksty.

Zestawimy tragedię i komedie, bo krótsze formy operowe lepiej sprawdzają się w wykonaniu koncertowym niż długie dzieła Łukasz Borowicz

A po przerwie będzie komedia – śpiewany balet „Salade” nawiązujący do komedii dell’arte i muzyki XVIII wieku. Mamy w nim przegląd wszystkich tańców z epoki, ale i rozbudowaną partię perkusji i trochę jazzu, bo Darius Milhaud był kompozytorem kameleonem.

Co Łukasz Borowicz znalazł w paryskim antykwariacie

– Oba te utwory zaprezentujemy w sposób, w jaki na festiwalu dotąd nie robiliśmy – mówi „Rz” dyrygent. – W moich fascynacjach Paryżem lat 20. i 30. XX wieku szczególnie pociągają mnie związki muzyki ze sztukami plastycznymi, poprosiliśmy więc Dariusza Vasinę z krakowskiej ASP, by skomentował postaci naszej komedii. Ich portrety będą na pulpitach poszczególnych wykonawców. „Salade” to absolutna nowość, nie istnieje w żadnym komercyjnym nagraniu płytowym, ponieważ Milhaud po premierze szybko wykorzystał tę muzykę w utworze „Carnaval d’Aix”, który do dziś jest grywany.

Oba te utwory zaprezentujemy w sposób, w jaki na festiwalu dotąd nie robiliśmy Łukasz Borowicz

Swoje zainteresowania Francją Łukasz Borowicz tłumaczy w ten sposób: – Czegokolwiek bym się dotknął z muzyki polskiej XX, a nawet i XIX wieku, to tropy w jakiś sposób prowadzą do Francji. W XX wieku byliśmy niesłychanie mocno z nią związani, w końcu matką założycielką współczesnej muzyki polskiej jest Nadia Boulanger, u której uczyli się niemal wszyscy. Staram się zresztą, by te związki działały i w drugą stronę, gdy z artystami francuskimi wykonuję muzykę Szymanowskiego czy Grażyny Bacewicz.