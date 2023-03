Wprawdzie koncert urodzinowy Sinfonii Varsovia, który odbył się w poniedziałek wieczór w Operze Narodowej, potwierdził wyborną kondycję artystyczną orkiestry, ale od wrażeń czysto muzycznych nie mniej ważna była informacja, że wkrótce zaczną się wreszcie prace budowlane przy ul. Grochowskiej na warszawskiej Pradze.

Historia powstania kompleksu dla Sinfonii Varsovia trwa tak długo, że coraz więcej osób zaczynało już wątpić, że orkiestra zyska wreszcie dom dla siebie, a Warszawa nowoczesną salę koncertową, której jako jedyna z liczących się stolic w Europie nie posiada.

Przypomnijmy, że dla orkiestry władze miasta kupiły w 2009 roku nieruchomość przy ulicy Grochowskiej 272, dawną siedzibę Instytutu Weterynarii SGGW, ulokowaną w dużym ogrodzie-parku. Gmach główny oraz mniejsze budynki w rogach tej działki są obiektami zabytkowymi. Rok później ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny, wygrał go Austriak Thomas Pucher. Jego projekt, który zakładał zachowanie zabytków i zbudowanie w tyle za hałaśliwą ulicą, otoczonej zielenią sali koncertowej dla 1800 słuchaczy, wzbudził powszechny wręcz zachwyt.

Dalszych konkretów było jednak niewiele, termin rozpoczęcia budowy, nie mówiąc o oddaniu nowego obiektu do użytku, przesuwał się coraz bardziej w przyszłość. Kiedy przyszła pandemia, a potem inflacja i potężne kłopoty finansowe polskich samorządów, wydawało się, że pomysł trzeba będzie odłożyć na półkę. W grudniu 2022 roku Rada m. st. Warszawy przegłosowała jednak zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta i dla Sinfonii Varsovia znalazły się pieniądze.

Tak więc rozpoczyna się pierwszy etap budowy, która ma potrać do 2025 roku. Prace skupią się na rewitalizacji 120-letnich budynków, w których znajdą się m. in. dwie małe sale koncertowe, akademia Sinfonii Varsovia zajmująca się działalnością edukacyjną, a także kawiarnia, restauracja, księgarnia oraz przestrzeń, która ma służyć różnorodnym działaniom całego centrum kulturalnego. – Po raz pierwszy w historii orkiestry pozwoli to nam na organizację całorocznego sezonu artystycznego – podkreśla jej dyrektor Janusz Marynowski.

Jednocześnie władze Warszawy deklarują, że do końca 2023 roku przetarg powinien wyłonić wykonawcę etapu drugiego, czyli wzniesienia nowej sali koncertowej.

Być może takie prezenty sprawiały, że podczas urodzinowego wieczoru muzycy Sinfonii Varsovia zagrali z pasją, co sprawiło, że I Symfonia Mahlera zyskała niesamowitą energię, ale nowy pierwszy dyrygent gościnny, Aleksandar Marković poprowadził całość z dużą precyzją. Wszystkie cztery części dzieła Mahlera zostały umiejętnie zróżnicowane, w wyrazistej narracji całego utworu poszczególni muzycy świetnie się zaprezentowali – od początkowego sola kontrabasu po grę wyjątkowo licznej – zgodnie z ideą Mahlera – grupy waltorni.

Sinfonia Varsovia otrzymała jeszcze jeden wyjątkowy prezent – nowy utwór „Ash” napisany dla niej przez Pawła Mykietyna. Taką muzykę bez ostrych konturów, składającą się z nakładających się na siebie płaszczyzn dźwiękowych określa się często mianem transowej dla słuchaczy, od muzyków wymaga wyjątkowego skupienia.

Nie mogło też zabraknąć utworu wieloletniego przyjaciela i dyrektora Sinfonii Varsovia, Krzysztofa Pendereckiego. Jego pełne zadumy i nostalgii Adagietto z „Raju utraconego”, ozdobione solem rożka angielskiego, na którym pięknie zagrał członek orkiestry, Arkadiusz Krupa, było jak spojrzenie w przeszłość.