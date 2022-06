Multimedialna instalacja znajduje się nieopodal Bramy Południowej przy ul. Gagarina. Głównym elementem jest rosnące tu drzewo, które odbija się w kilku lustrach umieszczonych u jego podstawy. Z ukrytych w konstrukcji głośników dobiega motyw muzyczny „Little Partita in the Old Style”, inspirowany twórczością Krzysztofa Pendereckiego, napisany przez Piotra Orzechowskiego na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza.

Reklama

Gdy osoby zainteresowane dźwiękiem podejmą próbę jego lokalizacji i zbliżą się do instalacji, czujniki zareagują i sprawią, że dźwięk utworu płynącego z głośników stanie się głośniejszy.

„Grające drzewo” wyposażono też w czytnik kodów QR, który pozwala widzom połączyć się z elektroniczną platformą Ogród Pendereckiego – pendereckisgarden.pl, stworzoną przez Instytut Adama Mickiewicza po śmierci kompozytora w marcu 2020 roku. Platforma promuje jego twórczość.

Czytaj więcej Malarstwo Metamorfozy na Wawelu Zamek Królewski w Krakowie otworzy 30 czerwca wystawę „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich” i nowe stałe ekspozycje.

– Natura i muzyka – to zestawienie zawsze było inspirujące dla Krzysztofa Pendereckiego. Myślę, że prezentowanie jego muzyki w przestrzeni natury zyskałoby jego uznanie – mówi Elżbieta Penderecka. Zachęca do odwiedzenia ogrodu w Lusławicach, założonego przez kompozytora, który zainspirował go do stworzenia m.in. VIII Symfonii i wielu innych utworów.