"Termin stawiennictwa określony np. drugiego dnia mobilizacji do godziny 12.00 oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania" - napisano w pouczeniu.

W przypadku terminu określonego datą należy zgłosić się do godziny określonej godziną w wyznaczonym dniu.

Co grozi za niestawienie się w razie mobilizacji?

Jak czytamy w pouczeniu, „Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)” . Ponadto osobie, która w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołaną do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Rozporządzenie przewiduje, że zdarzą się sytuacje, gdy wezwany nie będzie mógł się stawić w czasie i miejscu podanym w karcie powołania. Wówczas taka osoba „jest zobowiązana powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której ma obowiązek się stawić o przyczynach niemożności stawienia się oraz stawić się w oznaczonym miejscu niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się w terminie określonym w karcie powołania”.

W przypadku utraty karty powołania należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przy czym utrata karty nie zwalnia od obowiązku stawienia się do służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie. W przypadku określenia terminu stawiennictwa jako „NATYCHMIAST” fakt utraty karty powołania zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej po stawieniu się do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.