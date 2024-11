Ostatnie unijne dotacje na internet

– Do końca listopada Centrum Projektów Polska Cyfrowa może rozpatrzyć pod kątem merytorycznym wszystkie wnioski o wsparcie finansowe budowy sieci szybkiego internetu z trzeciego konkursu na unijne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy – zapowiada Wojciech Szajnar, dyrektor CPPC. Pierwsze rezultaty tej oceny już są. Jeśli pieniądze się nie rozejdą, będzie czwarty konkurs.

Reklama

Dyrektor CPPC: mamy plan

W trzecim naborze chętnych po w sumie 2,1 mld zł dotacji z KPO przyjmowanie wniosków zakończyło się w sierpniu. Na początku października urząd opublikował listę podmiotów, które złożyły je prawidłowo. Wnioskowały w sumie o 1,2 mld zł, czyli sporo mniej, niż było dla nich przeznaczone. Od tego czasu trwa ocena merytoryczna. – Planujemy skończyć ocenę w listopadzie – zapowiada Wojciech Szajnar.

W czwartek CPPC podało pierwsze wyniki tej oceny. Cztery firmy telekomunikacyjne: Orange Polska, JMDI, wielkopolska TPEnerga oraz FCA uzyskają łącznie 90,8 mln zł dofinansowania do inwestycji na 18 obszarach. Podłączyć mają wg szacunków CPPC – 26,4 tys. punktów adresowych (zwykle są to gospodarstwa domowe i firmy). Na Orange Polska przypadnie 26,5 mln zł dofinansowania, na JMDI 1,2 mln zł, na TPEnerga 30,3 mln zł, a na FCA 32,7 mln zł. Najwięcej pieniędzy z przyznanej puli popłynie do woj. wielkopolskiego (ponad 50 mln zł).

Rozpatrzono zatem na razie około 10 proc. spośród wszystkich 195 wniosków złożonych prawidłowo w trzecim konkursie KPO.

Saber nie rezygnuje

Na ocenę czekają kolejne wnioski już ogłoszonych zwycięzców, jak i szeregu innych firm. Najaktywniej o dotacje zabiegała tym razem spółka RFC Internet z Bydgoszczy (ponad 30 wniosków). Co interesujące, niemal równie aktywna jak Orange Polska (17 wniosków) była firma Saber, którą CPPC wcześniej – upraszczając – wykluczyło z konkursów na dotacje z Funduszy Cyfrowych na Rozwój Cyfrowy (FERC), odmawiając podpisania z nią umów.