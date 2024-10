Donald Trump: Ludzie z Fox pomogli mi pisać przemówienie. Telewizja zdecydowanie zaprzecza

Donald Trump poinformował o tym podczas wywiadu w „Fox and Friends”, podczas którego został zapytany o swój monolog podczas czwartkowego wieczoru na Manhattanie. Gospodarz Steve Doocy powiedział, że demokraci historycznie „zwracają się do facetów z „’Saturday Night Live’ lub ‘Tonight Show', to oni piszą cały ten materiał”, zanim zapytał Trumpa, kto pomógł mu napisać przemówienie. „Miałem wielu ludzi, właściwie kilka osób z Fox, nie powinienem tego mówić. Ale napisali kilka dowcipów. W większości nie podobał mi się żaden z nich” - powiedział Trump, wywołując śmiech współprowadzących.

Reklama

Były kandydat na prezydenta Robert F. Kennedy Jr. i jego żona Cheryl Hines słuchają, jak republikański kandydat na prezydenta, były prezydent USA Donald Trump przemawia AFP

Podczas przemówienia do członków katolickiej organizacji charytatywnej Trump zdyskredytował inteligencję Harris, obraził jej rodzinę i narzekał na to, jak źle był traktowany podczas swojej prezydentury, co wywołało okazjonalne wiwaty i śmiech – informuje CNN. Podczas gdy wiele osób związanych z Fox News otwarcie popiera Trumpa, wykorzystując swoje platformy telewizyjne do promowania byłego prezydenta i jego narracji, rzadko zdarza się, aby któraś z nich formalnie uczestniczyła w jego kampanii. Ale nie byłby to pierwszy raz – przypomina CNN. W 2018 roku konserwatywny komentator polityczny i gospodarz własnego programu Sean Hannity prowadził kampanię z Trumpem przed wyborami uzupełniającymi.

Czytaj więcej Polityka Wybory prezydenckie w USA. W nowym sondażu Kamala Harris znów prowadzi. Nieznacznie W najnowszym sondażu Reuters/Ipsos Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa. Na kandydatkę demokratów chce zagłosować 45 proc. ankietowanych, na jej rywala - 42 proc. Ponad 80 proc. zarejestrowanych wyborców deklaruje, ze na pewno odda głos.

W oświadczeniu dla CNN Fox News zaprzeczyło, jakoby którykolwiek z jego pracowników pomagał Trumpowi w żartach. Sztab Trumpa nie odpowiedział na prośbę CNN o komentarz.