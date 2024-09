Polacy wydają coraz więcej na gry. Według najnowszych danych PMR ponad połowa graczy płaci za gry i dodatki do nich. Szacuje się, że do 2029 r. aż trzy miliony polskich gospodarstw domowych będzie posiadać konsolę do gier. Paweł Olszynka, ekspert z PMR, podkreśla, że struktura wydatków znajduje odzwierciedlenie w liczbie graczy korzystających z poszczególnych formatów gier. Obecnie najwięcej pasjonatów wirtualnego świata sięga w Polsce po gry mobilne. Jednak to gry na konsole zanotowały największy wzrost w 2023 roku, blisko 10-proc. w porównaniu z 2022 r.

Paweł Krupecki

Jakie gry zadebiutują w 2024 roku?

W najbliższych miesiącach na rynek trafi dużo nowych gier od studiów z Polski. Uwaga graczy skoncentrowana jest na 11 bit studios, które planuje największą premierową ofensywę. Już 20 września wypuści drugą część swojej flagowej gry, „Frostpunka”, w wersji na komputery PC.

– W ubiegły piątek wysłaliśmy do mediów kopie recenzenckie gry. To znak, że gra jest na ostatniej prostej – mówi „Rzeczpospolitej” Przemysław Marszał, prezes 11 bit studios. Embargo na publikację recenzji obowiązuje do 17 września. Pierwsza część „Frostpunka” zebrała bardzo dobre opinie od ekspertów oraz wysokie noty od graczy.

– W przypadku „Frostpunka 2” liczymy na podobne oceny, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wydaje nam się, że grę stać na jeszcze więcej – mówi prezes. Ujawnia, że spółka rozesłała ponad trzy tysiące kopii recenzenckich, czyli kilka razy więcej niż w przypadku pierwszej części „Frostpunka”.