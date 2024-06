Max zastąpił HBO Max. Opinie o nowej platformie streamingowej

We wtorek 11 czerwca ruszyła w Polsce platforma streamingowa Max, następca HBO Max i Playera. Przedstawiciele TVN Warner Bros. Discovery, właściciela TVN i wymienionych platform liczą, że Max przyciągnie na długo rzesze użytkowników, a subskrybenci Playera w ciągu roku zmigrują na nową platformę. WBD nie szczędzi wysiłku, aby tak się stało.

Nosowska, Świątek, Inpost reklamują Max

Dotyczy to przede wszystkim oprawy reklamowej, której hasło przewodnie to #tujestcooglądać. Informacje o platformie pojawiły się na głównej antenie TVN. Max ruszył reklamowany przez piosenkarkę Kasię Nosowską, która nakręciła specjalny klip. Śpiewa w nim wymowne „Tylko to co chcę”. Twarzą Maxa będzie też Iga Świątek. Do nietypowych formatów reklamowych w WBD zaliczają wklejki na paczkomatach Inpostu, które będą promowały poszczególne tytuły z biblioteki programowej platformy Max.

Nie wszyscy widzowie są jednak zadowoleni. Nie wszystkich przekonuje, że serwis ma najwięcej lokalnych produkcji na tle innych rynków, gdzie działa oraz, że jest bogatszy niż był ponieważ dodano do niego produkcje i programy telewizyjne TVN.

Na platformie X (d. Twitter) serwis Max zbiera na razie krytyczne uwagi.