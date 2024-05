Prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski obawia się, że za sprawą Google w Polsce przestanie działać najpopularniejsze narzędzie mierzące korzystanie z internetu – Mediapanel. Co na to Gemius, właściciel panelu?

Jacek Świderski: Mediapanel przestanie działać

- Widzimy zagrożenie egzystencjalne dla badania Mediapanel. Ostatnia przeglądarka w Polsce – Chrome — pozwalająca śledzić ciasteczka do końca roku zapewne wyłączy tę funkcjonalność. De facto wiemy, że badanie Mediapanel przestanie działać – powiedział dziennikarzom podczas prezentacji rezultatów za I kw. 2024 r. Jacek Świderski, prezes WP Holdingu, do którego należy portal Wirtualna Polska.

Chrome to przeglądarka Google (Grupa Alphabet). Zgodnie z ostatnimi informacjami śladem innych przeglądarek do końca 2024 r. ma wyłączyć tzw. third party cookies, popularne ciasteczka, czyli nośniki danych śledzące działania internautów w sieci.

- Oczywiście są prowadzone rozmowy, ale nie jestem spokojny o to badanie. Jest ono z nami 20 lat. Zajrzały mu oczy poważne problemy – powiedział też Jacek Świderski.