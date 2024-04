Meta oskarżona o cenzurę. Zablokowała linkido gazety i felieton niezależnego dziennikarza

„To nie cenzura, to błąd systemu”

W piątkowym poście w Threads Andy Stone stwierdził, że zablokowane linki „powodowały błąd bezpieczeństwa”, który omyłkowo zablokował także linki do „The Handbasket” i witryny agregującej wiadomości organizacji non-profit „News From The States”. „Nieprawidłowo nałożone blokady zostały usunięte” – napisał. „Jest to niewątpliwie frustrujące i szczerze przepraszamy wszystkich, których to dotknęło”.

„Wygląda to na błąd w naszym narzędziu do udostępniania lub prawdopodobnie na to, że domena została przez pomyłkę objęta środkiem bezpieczeństwa” – zapewniał z kolei szef Instagrama Adam Mosseri. „Z pewnością nie blokujemy linków do artykułów, które są dla nas krytyczne… Jednak teraz porozmawiam z zespołem i usunę błąd, abyśmy mogli go naprawić jak najszybciej” - dodał.

Redaktor naczelny „Kansas Reflector”, Sherman Smith, napisał, że Stone „nie chce szczegółowo opisać, jak doszło do pomyłki i powiedział, że nie będzie dalszych wyjaśnień”. Marisa Kabas stwierdziła, że szkody już zostały wyrządzone, ponieważ artykuły zostały już oznaczone jako złośliwe. „To duży problem, ponieważ podważa nasze zaufanie” – dodała.