80 zgłoszeń do zarządu Polska Press

„Rada nadzorcza informuje, że w postępowaniach kwalifikacyjnych zmierzających do powołania członków lub członkiń zarządu Polska Press Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie (do 5.03.2024 r.) wpłynęło 80 zgłoszeń kandydatów i kandydatek”- poinformowała dziś rada nadzorcza wydawnictwa, kontrolowanego przez Orlen.

Reklama

Orlen, właściciel Polska Press opublikował ogłoszenie o naborze do zarządu mediowej firmy 23 lutego. Pierwotnie kandydaci mieli czas na przesłanie CV i listów motywacyjnych do 28 lutego. Następnego dnia rano – po krytycznych głosach, że czasu jest zbyt mało – termin został wydłużony do 5 marca.

Kto prezesem Polska Press?

„Zgłoszenia są obecnie analizowane pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z radą nadzorczą, która dokona wyboru członków/członkiń zarządu Polska Press” – poinformowano dziś.

Pod komunikatem w tej sprawie podpisali się Tomasz Jakubiak (przewodniczący rady nadzorczej), Marcin Dec i Marcin Jankowski.

Według naszych informacji mocnym kandydatem na prezesa jest osoba z wewnątrz Polska Press.