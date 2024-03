„Rzeczpospolita” poszerza grono felietonistów

Jarosław Kuisz jest redaktorem naczelnym „Kultury Liberalnej”, pisarzem i naukowcem. Autor licznych książek, m.in.: „Koniec pokoleń podległości”, „Propaganda bezprawia”, „The New Politics of Poland” oraz „Posttraumatische Souveränität”. Regularnie publikuje w „The New York Times”, „The Guardian”, „The Financial Times”, „Foreign Policy”, „Le Monde”, „TAZ”.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do szacownego grona felietonistów „Rzeczpospolitej” w roli „zaangażowanego obserwatora”. To niezmiennie aktualne określenie ze słownika francuskiego liberała Raymonda Arona, który przez całe życie łączył działalność naukową z obywatelską walką słowem. Z przyjemnością na łamach „Rz” oddam się pojedynkom o odrobinę zdrowego rozsądku w polskiej sferze publicznej – mówi Jarosław Kuisz.

„Rzeczpospolita” nieustannie przyciąga wybitne osobowości świata nauki, kultury i publicystyki, wzbogacając swoje strony o głębokie, przemyślane treści. Profesor Kuisz dołącza do grona cenionych felietonistów, w tym Estery Flieger, która rozpoczęła współpracę z dziennikiem kilka tygodni temu. Ponadto w środowym wydaniu „Rzeczy o Polityce” regularnie swoje felietony publikują: profesor Marek Migalski, Łukasz Warzecha i Zuzanna Dąbrowska.

Stałymi felietonistami codziennej „Rzeczpospolitej” są profesorowie Jan Zielonka, Marek Cichocki, Robert Gwiazdowski, Jacek Czaputowicz, a teraz także Jarosław Kuisz i Estera Flieger. W dziale ekonomicznym czytelnicy znajdą teksty felietonistów takich jak profesor Witold Orłowski oraz profesor Paweł Wojciechowski, a w sekcji prawniczej m.in. Anny Nowackiej-Isaksson, profesora Macieja Gutowskiego i Piotra Kardasa, mecenas Joanny Parafianowicz oraz adwokata Jacka Duboisa. Do grona współpracowników piszących do weekendowego wydania „Rzeczpospolita Plus Minus” należą między innymi Mariusz Cieślik, Irena Lasota, „Kataryna”, Joanna Szczepkowska oraz Tomasz P. Terlikowski.

– Powiększamy ekskluzywne grono naszych felietonistów, szukając ludzi o podobnej do naszej wrażliwości. Ludzi czytanych i wybitnych. Jarek Kuisz to jeden z nich – mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.