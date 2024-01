Telewizja Polsat wchodzi mocniej w politykę. Ruszył nowy kanał

O przygotowaniach do startu Polsat News Polityka media informowały od dłuższego czasu. Na przeszkodzie grudniowej premiery stanąć miały sprawy proceduralne w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (jeśli chodzi o MUX1).

Widzowie chcą i potrzebują

– Rozwijamy obszar informacji i publicystyki, bo jest to ta część oferty telewizyjnej, której widzowie chcą i potrzebują tu i teraz, na bieżąco, bezpośrednio i na żywo. Widzimy wzrost zainteresowania polityką i publicystyką informacyjną. To jest to, czym przez ostatnie miesiące żyje Polska. Rekordowa frekwencja w wyborach pokazała, iż Polacy chcą mieć aktywny wpływ na to, co się dzieje w polityce. Uświadomili sobie, że ich głos oddany w wyborach parlamentarnych się liczy i może coś zmienić – mówi cytowany w informacji prasowej Piotr Witwicki, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.

Grupa Cyfrowy Polsat nadaje kilka kanałów informacyjnych. Największy to Polsat News. Według danych Nielsena w pierwszym tygodniu roku 2024 jego udział (BSHR) w widowni telewizorów wynosił 2,38 proc. Zajmował tym samym trzecie miejsce po TV24 i TV Republika. Wynik Wydarzeń 24 to zaś 1,26 proc. Przed nimi uplasowało się TVP Info z rezultatem 1,35 proc.

Należący do Telewizji Polskiej kanał zanotował drastyczny spadek oglądalności po przejęciu mediów publicznych przez nową koalicję rządzącą. Widzowie przepływają do innych stacji informacyjnych.