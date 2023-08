Disney+ podrożeje jesienią. Będzie opcja z reklamami

The Walt Disney Company, koncern specjalizujący się w rozrywce filmowej, wraz z wynikami za miniony – trzeci dla firmy – kwartał bieżącego roku przedstawił plany zmian cen za platform streamingowe.

Reklama

Najwięcej szczegółów podał dla rynku amerykańskiego. Dostęp do głównych serwisów, czyli przede wszystkim Disney+ bez reklam, podrożeje tam od 12 października. Disney+ w formule, jaką znamy w Polsce, ma kosztować 13,99 dol. miesięcznie (56 zł), czyli o 27 proc. więcej niż do tej pory. Nie zmieni się natomiast cena dostępu do wersji z reklamami (7,99 dol.), która na razie nie jest dostępna w Europie. Koncern zamierza to zmienić.

Czytaj więcej Biznes Twórcy na wojnie z AI. Pilnie potrzeba regulacji Universal i Warner porozumiewają się z Google'em w sprawie licencjonowania treści. W Polsce ZAiKS apeluje o przepisy, które ochronią twórców.

Disney+ z reklamami za minimum 26 zł

Jak podał, na wybranych rynkach europejskich zaoferuje od listopada tego roku abonament za Disney+ z treściami marketingowymi. „Na rynkach zagranicznych Disney+ zwiększa wybór wersji zaczynając od wprowadzenia nowej oferty standardowej oraz oferty z reklamami w wybranych rynkach EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka – red.) i w Kanadzie” – podał koncern.

Nowa oferta dostępu do platformy z reklamami w Europie zaczyna się od 4,99 funtów lub 5,99 euro – podano. Po przeliczeniu europejskiej waluty na złote otrzymujemy około 26 zł miesięcznie. Byłoby to tylko o 3 zł mniej niż kosztuje dziś abonament bez reklam (niecałe 29 zł w subskrypcji odnawialnej co miesiąc, przy opłacie rocznej dwa miesiące są "darmowe").