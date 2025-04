Pierwotnie odzyskana właśnie akwarela była eksponowana na ścianach głównej klatki schodowej Pałacu na Wyspie. Dzieło udało się odzyskać dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Akt przekazania akwareli do zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie podpisała Hanna Wróblewska, minister kultury, prof. Andrzej Rottermund i dr Marianna Otmianowska, dyrektor Łazienek Królewskich.

Podczas uroczystości o jej losach mówił prof. Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie i przewodniczący Rady Muzeum Łazienki Królewskie.

Praca powstała w latach 1801–1803/4. Należała do cyklu ośmiu akwarel, w większości z widokami Łazienek. Do Państwowych Zbiorów Sztuki została wpisana w 1926 roku, a w latach 30. do inwentarza łazienkowskiego. Wcześniej jej właścicielem był Stanisław Wilhelm Radziwiłł, adiutant Józefa Piłsudskiego, który zginął w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Do Państwowych Zbiorów została kupiona od jego żony Dolores.

Skoro po wojnie trzy z widoków Vogla pojawiły się na europejskim rynku sztuki, można postawić hipotezę, że wszystkie musiały wyjechać z Polski, więc możliwe, że jeszcze pozostałych pięć uda się odnaleźć. prof. Andrzej Rottermund

Wraz z pozostałymi akwarelami cyklu została zagrabiona między wrześniem 1939 roku a marcem 1942 roku. W latach 60. XX wieku dwie inne akwarele z tej serii pojawiły się w antykwariacie w Paryżu i zostały zakupione do Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1966 roku w antykwariacie monachijskim pojawiła się z kolei akwarela Widok Łazienek od strony północnej, która została zakupiona przez antykwariusza wiedeńskiego i do 2018 roku pozostawała w rękach jego spadkobierców. Wówczas jedna z fundacji założona przez Andrzeja Ciechanowieckiego – mecenasa sztuki i kolekcjonera – kupiła ją wraz z zestawem innych rysunków. Następnie fundacja przekazała tę kolekcję Skarbowi Państwa.