Zamek Królewski: Nowa odsłona Galerii im. Lanckorońskich

Unikatowym eksponatem w polskich zbiorach jest dwustronnie malowna renesansowa taca z Toskanii, którą niesiono w pochodzie i podawano na niej podarki kobietom po urodzeniu dziecka. Florencki malarz Lippo d’Andrea po jednej strony tacy namalował muzykujące, wybijające rytm, putto, a po drugiej kompozycję nawiązująca do opowieści o sprawiedliwości Trajana.

Uwagę przyciągają również obrazy Agostina Tassiego. Pierwszy – „Festyn u wybrzeży zatoki” to dar Karoliny Lanckorońskiej, przedstawiający obchody święta początku wiosny, tzw. Calendimaggio.

A dwa następne „Zdobycie Troi” i „Stocznia”’ to nowe nabytki nawiązujące do „Eneidy” Wergiliusza. Przedstawiają ucieczkę Eneasza z ojcem i dzieckiem z płonącej, dymiącej Troi i budowanie statków, którymi wraz z towarzyszami wyruszą do Lacjum. Kurator Mikołaj Baliszewski przypuszcza, że cykl mógł mieć jeszcze trzecią scenę z pełnych przygód wędrówek Eneasza.

Od rzemiosła do modlitewnika królowej Bony

W salach włoskich zebrano też ciekawe przykłady rzemiosła artystycznego. XVI-wieczna lampka ze złoconego brązu Andrea Briosco, zwanego Riccio, ma żartobliwy modelunek ludzkiej głowy na kurzej łapie i czerpie inspiracje z antyku. 32 talerze majolikowe z toskańskich warsztatów pod Florencja z figuralnymi scenami przykuwają uwagę dekoracyjnością.

W stałej ekspozycji znalazł się także modlitewnik królowej Bony, wystawiany do tej pory tylko okazjonalnie. Iluminowany renesansowy rękopis z 259 kartami dekoruje 12 wspaniałych całostronicowych miniatur. Ze względów konserwatorskich, co tydzień modlitewnik będzie otwierany na innej stronie.