Namalować katolicyzm od nowa. Jarosław Modzelewski i Ignacy Czwartos w katedrze na Pradze

Zobrazowanie tajemnicy spotkania, treści Ewangelii, pokazanie go we współczesny sposób wydawać mogłoby się zadanie nie łatwym. Wszyscy twórcy jednak z tego zadania wywiązali się znakomicie, każdy oczywiście w charakterystyczny dla siebie sposób. Każdemu warto poświęcić chwilę, przyglądając się nie tylko walorom malarskim ale i sposobie w jaki dany twórca podszedł do zadanego mu tematu.

Scena Nawiedzenia

W katalogu towarzyszącym wystawie jej kurator Dariusz Karłowicz pisze: „Druga tajemnica radosna. Porywająco piękna ale i trudna. Szczególnie trudna jeśli spróbować zawrzeć ją w obrazie, który przez to co widać, pokierować ma w głąb - w stronę tego co najważniejsze.

A co widać? Górzysta okolica, spotkanie dwóch bliskich sobie kobiet, starej i młodej. Starsza w widocznej ciąży. Nastrój ? Z pewnością cieszą się na swój widok, więc radość. Ale to nie wszystko, Jest tu cała paleta barw, od zaskoczenia po ciekawość, życzliwość, oddanie, nawet czułość.

Dla obu kobiet to spotkanie jest wyjątkowe, wykracza poza granice codzienności, odżywia nadzieje pokoleń, zapowiada wielkie wydarzenia. Obie weszły już w krąg Wielkiej Tajemnicy.

Tradycja mówi, że w Scenie Nawiedzenia Stary Testament spotyka się z Nowym, matka ostatniego proroka z matką Mesjasza, św. Jan Chrzciciel z wcielonym słowem.