Siostra Jana Matejki jako Barbara Radziwiłłówna

Zupełnie inny jest kameralny portret Marii, starszej siostry artysty, emanujący subtelnością, kobiecą łagodnością i spokojem. Po przedwczesnej śmierci matki Maria była oparciem dla Jana, a także jego pierwszą muzą. Na innych obrazach pędzla Matejki jej rysy mają m.in. Barbara Radziwiłłówna i Polonia.

Z kolei „Portret czworga dzieci artysty”, okazałe arcydzieło przywiezione z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego, pozwala zajrzeć do pracowni artysty w majątku w Krzesławicach, do której zapraszają nas jego dzieci: 6-letni Jerzy z psem, 14-letni Tadeusz, 12-letnia Helena i 10-letnia Beata z synogarlicą. Mariusz Klarecki, kurator wystawy, zwraca uwagę, że to jeden z dwóch obrazów Jana Matejki znajdujących się na stałe poza granicami kraju (drugi to „Jan III Sobieski pod Wiedniem” – trafił do Muzeów Watykańskich; artysta osobiście zawiózł go papieżowi jako dar narodu polskiego).

Św. Stanisław karci Bolesława Śmiałego

Do mniej znanych historycznych prac należy niewielki obraz otwierający wystawę na Zamku: „Św. Stanisław karcący Bolesława Śmiałego” z kolekcji prywatnej. 40-letni Matejko namalował go w 1877 roku, w tym samym czasie, gdy rozpoczynał pracę nad „Bitwą pod Grunwaldem”. Nawiązuje w nim do spornych kwestii moralnych i obyczajowych. Biskup w gniewnym geście napomina władcę oddającego się miłosnym igraszkom z piękną Krystyną z Bużenin. Jak mówi legenda, romans z nią był początkiem ostrego politycznego konfliktu między królem a biskupem Krakowa i skazanym na śmierć męczennikiem. Choć w intencji Matejki w jego obrazie niewątpliwie chodzi o umoralniające przesłanie, uwagę widza bardziej przyciągają żywe, namiętne emocje kochanków.

Wędrówka pasażem Matejkowskim

Organizatorzy wystawy na Zamku korzystają zarazem z tego, że są tu na stałe wielkoformatowe dzieła Matejki. – Uznaliśmy, że to okazja do stworzenia pasażu Matejkowskiego łączącego mało znane dzieła z kolekcji prywatnych ze słynnymi wizjami dziejów artysty z naszych zbiorów: „Kazaniem Skargi”, „Rejtanem – Upadkiem Polski”, „Konstytucją 3 maja” i „Batorym pod Pskowem” – mówi prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku.

Przypomnijmy, że dwa pierwsze z nich dały początek europejskiej sławie artysty. „Kazanie Skargi” zdobyło w 1865 roku na dorocznym Salonie w Paryżu złoty medal, a „Rejtan” dwa lata później na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Jan Matejko malował własną interpretację historii, dlatego na przykład w „Batorym pod Pskowem” połączył właściwie kilka wydarzeń podczas wojny polsko-rosyjskiej o Inflanty.