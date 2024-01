Podróż „Dziewczyny” Rembrandta z Warszawy do Wiednia

Mistrz i uczeń

Zapowiadana w Kunsthistorisches Museum będzie okazją do porównania mistrzowskich dzieł Rembrandta Harmensza van Rijna i jego ucznia Samuela van Hoogstratena. Inspiracją takiej koncepcji pokazu jest traktat o sztuce malarstwa van Hoogstratena z 1678 roku, w którym autor wspomina czas spędzony w pracowni Rembrandta. Jako bezpośredni świadek daje unikalny wgląd w jego metody kształcenia i warsztat.

Będzie to także okazja do zaprezentowania sztuki obydwu artystów na szerokim tle ówczesnych nurtów intelektualnych, jak i do udostępnienia najnowszych badań dotyczących analiz naukowych dotyczących innowacyjnego stosowania perspektywy, koloru, światła i cienia w sztuce obydwu artystów.

W sumie na wiedeńską wystawę złoży się 60 dzieł: obrazów, rysunków i grafik, wypożyczonych z wielu muzeów świata, m.in. z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Luwru w Paryżu, Muzeum Narodowego w Szwecji, Museo Thyssen-Bornemisza w Madrycie, Muzeum Sztuk Pięknych w San Francisco, Armand Hammer Collection w Los Angeles, Leiden Collection w Nowym Jorku i ze zbiorów prywatnych.

Ekspozycja jest efektem projektu badawczego, podjętego przez Kunsthistorisches Museum z Domem - Muzeum Rembrandta w Amsterdamie. I w 2025 roku będzie tam także prezentowana.

„Dziewczyna z w ramie obrazu” jednak do Amsterdamu już się nie wybiera. Na Zamek Królewski w Warszawie powinna powrócić w drugiej połowie stycznia 2025 roku.