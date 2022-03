To podwójnie niezwykłe dzieło – jedno z najważniejszych płócien klasycyzmu, które powstało dzięki polskiemu mecenatowi. Jego wykonanie zlecił książę Stanisław Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta i wytrawny kolekcjoner, podczas swojego drugiego pobytu w Rzymie w 1788 roku. Obraz prezentowany jest w ramach Trasy Królewskiej.

Kornelia to postać historyczna, pochodziła z patrycjuszowskiego rodu. Była córka Scypiona Afrykańskiego Starszego, słynnego pogromcy Hannibala. Żoną Tyberiusza Semproniusza Grakchusa i matką braci Grakchów, późniejszych wybitnych reformatorów rzymskiej republiki. Od wieków otacza ją legenda jednej z najszlachetniejszych Rzymianek.

Waleriusz Maksymus - rzymski kronikarz opisał w I wieku w. n.e. w zbiorze historii dydaktycznych scenę, która przedstawia Kornelię jako uosobienie rzymskich cnót: skromności, poświęcenia dla rodziny i czułego macierzyństwa .

„Pewna matka z kampańskiej rodziny była w gościnie u Kornelii, matki Grakchów, i pokazywała jej swoją ozdobną biżuterię, w owym czasie najpiękniejszą na świecie. Kornelia prowadziła z nią rozmowę, dopóki dzieci nie wróciły ze szkoły, i wtedy rzekła: >A to są moje ozdoby.<"

Skarbem dla Kornelii były dzieci, a nie dobra materialne. W XVIII wieku Angelica Kauffmann, nawiązując do tej opowieści namalowała „Kornelię, matkę Grakchów”. W swojej wersji przedstawiła ją nie tylko wraz z synami Tyberiuszem i Gajuszem, ale również z córkę Sempronią.

Angelica Kauffman (1741-1807) - artystka o europejskiej sławie pochodziła ze Szwajcarii. Jej ojciec, także portrecista, widząc talent córki, zadbał o jej wykształcenie. Po odbyciu studiów artystycznych w kilku włoskich miastach, Angelica osiadła najpierw w Rzymie i w 1764 została członkiem Akademii Świętego Łukasza. W 1766 wyjechała do Londynu, gdzie odniosła wielki sukces, stając się wziętą portrecistką i malarką historyczną. W 1768 roku została współzałożycielką Royal Academy of Arts. Po ślubie w 1781 z weneckim malarzem historycznym Antonio Zucchi powróciła na stałe do Italii. Została tu wkrótce profesorem Weneckiej Akademii Malarstwa, a w Neapolu malowała rodzinę królewską. W Rzymie jej gośćmi byli m.in. Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Jakob Philipp Hackert i Antonio Canova. Angelica Kauffman jest uważana za jedną z najwybitniejszych malarek i najbardziej wpływowych postaci elit XVIII wieku

Obraz „Kornelia, matkę Grakchów” to dzieło światowej klasy, zakupione w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamek Królewski zaprasza także 30 marca o. godz. 18 na wykład „Angelica Kauffman – malarka storii” Aleksandry Janiszewskiej–Cardone z Muzeum Narodowego w Warszawie.