Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko

Karolina Felberg opowiada również o inicjacji w dorosłe życie, także seksualnej, która nie przebiegała gładko, ponieważ Agnieszka Osiecka, idąc do liceum, miała 12 lat, a maturę zdawała jako 16-latka, co dało efekt paradoksalny: jej „rówieśnicy”, znajomi z klasy, byli starsi.

Pod koniec pierwszego tomu pojawia się Marek Hłasko.

„Marek Hłasko zapowiada przestrzeń ulgi. Opiszę tę relację szerzej w drugim tomie, więc czytelnicy muszą jeszcze chwilę poczekać, ale już w pierwszym tomie opisuje spotkania Agnieszki z Markiem, a to był taki moment, kiedy zaczynało się coś nowego. Nie dlatego, że to była wielka miłość, ale pojawiło się zrozumienie i była wzajemność. Marek Hłasko był szorstkim facetem, ale mimo wszystko przez to, że był w podobny sposób, co Agnieszka, naruszony i zaburzony, na wczesnym etapie życia też miał doświadczenia seksualne, na które nie był gotowy i którym był niechętny i wzbudzały w nim odrazę – dobrze Agnieszkę rozumiał. On się z niej nabijał, naigrywał, bo miał taki język, ale ona doskonale wiedziała, że to jest chłopacka maska. Tak naprawdę wiedzieli, że trafił swój na swego i że mogą być przy sobie być szczerzy. Nie muszą udawać ekscytacji seksualnej”.

