„Nadzieja” Coeetzego: Spieszmy się kochać ludzi. I zwierzęta

Costello, referując to, nawiązuje również do wiersza Williama Blake’a „Wróżby niewinności” o Sądzie Ostatecznym: „Czy królik Kartezjusza, zgładzony trzysta siedemdziesiąt osiem lat temu w służbie nauki, od tego dnia spoczywający w rękach Boga z rozprutą piersią, okaże nam łaskę? I na jakąż łaskę zasługujemy?”.

Coetzee wraz z Costello przeprowadza szereg myślowych dowodów, by podważyć wyjątkowy wizerunek człowieka (na obraz i podobieństwa Boga). Filozof Martin Heidegger, spółkując z Hanną Arendt, zapomina się – co z tego, że na chwilę – jak zwierzę. Działa pod impulsem jak owady z innego opowiadania. Można by go chyba nazwać erotycznym rzeźnikiem.

Jednak pośród wielu fragmentów prezentujących niedającą się wytłumaczyć bezwzględność człowieka najbardziej przerażający jest obraz miliardów kurcząt, które tuż po urodzeniu i weryfikacji płci, jeśli nie są nioskami, mieli się na paszę. „Jestem jedyną istotą na świecie, nie licząc Boga, która jeszcze o nich pamięta” – stwierdza Costello.

Coetzee i Demeter

Cóż, do tego stwierdzenia idealnie pasuje tytuł innego opowiadania „Próżność”, choć akurat Coetzee napisał ten tekst na temat starszej już matki, która postanowiła odmienić swój wygląd, co nie spotkało się z jednoczesną akceptacją dzieci. Starsze kobiety nie mają prawa się podobać? – pyta Coetzee. Starość i starzenie są drugim motywem przewodnim tomu, co podkreślają tytuły opowiadań: „Kiedy kobieta się starzeje” oraz „Stara kobieta i koty”. Pierwsze z nich jest opisem starań matki – starszych i samodzielnych już dzieci – o samowystarczalność pomimo upływu czasu. Dumna kobieta i pisarka nie chce stać się babcią szurającą po podłodze kapciami oraz zmorą wnuków nastolatków.