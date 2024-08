Europejska Noc Literatury z hasłem: „Wojny bogów” rusza 24 sierpnia we Wrocławiu

Orbitowski tłumaczy: Wybrałem książki, różniące się tematem, nastrojem, właściwie wszystkim. Łączy je zainteresowanie odmienną religijnością, tym życiem duchowym rozwijających się w opozycji do głównego nurtu wierzeń. Mam nadzieję, że będzie to owocna podróż. Cieszę się, że przypadła mi rola przewodnika po tym dziwnym, niebezpiecznym i pięknym świecie.

Wrocław ze swą wielokulturową przeszłością, jest niewątpliwie dobrym tłem dla wszystkich narracji prezentowanych podczas tej wyjątkowej nocy.

10 książek. Od Olgi Tokarczuk do Andrzeja Sapkowskiego

Wybór 10 lektur kurator zaczął od jednej ze swych ulubionych książek „Wojny biedaków” Érica Vuillarda (Wydawnictwo Literackie). Uniwersalna opowieść o radykalizacji i narastającym gniewie ludu, której akcja rozgrywa się w czasach największej antyfeudalnej wojny chłopskiej w Niemczech w XVI wieku. Jednym z jej najważniejszych dowódców i ideologów był ewangelicki teolog Tomasz Münzer. To on właśnie jest centralną postacią książki Vuillarda. Jego wezwania do stworzenia społeczeństwa bezklasowego, opartego na wolnym i równym dostępie do dóbr dobrze rezonują z poglądami wielu innych dawnych i współczesnych ruchów reformatorskich.

W programie czytań jest też „Narrenturm” Andrzeja Sapkowskiego (Wydawnictwo superNowa)

Pierwszy tom fantastyczno-historycznej trylogii, której akcja rozgrywa się na początku XV-wieku na Śląsku ogarniętym wojną religijną z husytyzmem. Bohater powieści – młody uczony - medyk i zielarz Reinmar z Bielawy z powodu romansowej natury popada w nieustanne kłopoty, zmuszające go do ucieczki. W końcu trafia doj Wieży Głupców (Narrenturm), średniowiecznego azylu dla obłąkanych, czy też myślących inaczej, gdzie spotyka galerie barwnych postaci m. in. młodego Kopernika, głoszącego pochwałę systemu heliocentrycznego. Autor kultowej sagi o Wiedźminie tym razem udowodnia że równie dobrze czuje się w odmiennej konwencji literackiej.