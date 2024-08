Ostatnia część trylogii „Warszawa idzie na mecz”. Opowieści z ciszy

Nie są to nekrologi w sensie ścisłym, bo kto po godnym przedstawieniu zasług zmarłego dodaje ciepłe zdania o stypie

Szczepłek to robi, gdyż świetnie wie, że niebanalnej kariery nie da się grubą kreską oddzielić od śmierci, że sport ze swym bogactwem skojarzeń i emocji mocno przenika wszelkie rewiry życia, więc warto kreślić również portrety tych wybitnych postaci, dla których sport bywał chwilą, krótką przygodą, ale na tyle ważną, by o tym napisać.

Przemieniając te opowieści z ciszy cmentarzy w błyskotliwe miniportrety pokoleń ludzi sportu pochowanych w naszej stolicy i w okolicach (od Marysina aż po Milanówek, od Starej Miłosnej gdzieś do Grójca), daje nam do ręki książkę, którą znów można, jak poprzednie tomy, wziąć do plecaka i pójść za autorem, czerpiąc z jego odkryć oraz, co należy podkreślić, precyzyjnych oznaczeń kwater.

Melancholia w końcu musi przyjść

Podejrzewam, że dla osób z roczników dojrzałych, z poznania ostatniego tomu trylogii wyniknąć mogą odkrycia, które czynią lekturę pożyteczną także w inny sposób, bardziej osobisty. Studiując zapisy sportowych pochówków bródzieńskich, odkryłem ku swej dumie krewnego, który dawno temu wywalczył piłkarskie mistrzostwo Polski i Puchar Polski w barwach Polonii oraz ustaliłem ponad wszelką wątpliwość, że mieliśmy z autorem tego samego świetnego trenera koszykówki (on w szkółce Legii, ja podczas zajęć dla studentów Politechniki).

Czytaj więcej Literatura Pójdźmy razem na ten mecz. Recenzja książki Stefana Szczepłka Z tą książką chce się chodzić po stolicy i po nowemu patrzeć na jej kamienice, ulice i parki. Stefan Szczepłek zajrzał w sportową duszę miasta i znalazł tam skarby.

Oczywiście, że melancholia w końcu musi przyjść. Rodzi ją rozdział ostatni, poświęcony cmentarzowi w Falenicy. Ale to nie zaskoczenie, czytałem wiele książek Stefana Szczepłka i wiem, że najlepsze zagrania „Żongler z Falenicy” lubi zostawić na koniec.