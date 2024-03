Jeżeli uczestnik PPK jest objęty ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, to wpłaty do PPK - finansowane przez pracodawcę - nie mogą powodować przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, określonych tą ustawą. Może to powodować obniżenie wpłat pracodawcy do PPK.