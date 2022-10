Tegoroczny Festiwal Conrada będzie okazją do spotkań m.in. ze Szczepanem Twardochem, Jakubem Żulczykiem, Sylwią Chutnik, Arturem Domosławskim, Grażyną Plebanek, salwadorskim reporterem Óscarem Martínezem, ukraińskim poetą i publicystą Mykołą Riabczukiem, pisarkami - Carmen Marią Machado z USA i Evą Meijer z Holandii.

- Jesienne święto literatury jest filarem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – przypomina Carolina Pietyra, dyrektorka KBF-organizatora wydarzenia wspólnie z Miastem Krakowem i Fundacją Tygodnika Powszechnego. – Festiwal wyraża naszą więź ze światową kulturą, a jednocześnie integruje lokalną społeczność. Tworzymy więc okazję do spotkania z osobami, które niekiedy różnią się od nas pod względem tożsamości i wrażliwości. To przestrzeń do rozwoju dla nas wszystkich. – dodaje.

Festiwal zakończy 30 października gala Nagrody Conrada.

Festiwal odbywa się w tym roku pod hasłem „WSPÓLNOTY”. Profesor Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada wyraża nadzieje, że będzie inspirujące dla wielu dyskusji, bo zachęca do postawienia znaczących pytań: Czy wiemy na pewno, czym są wspólnoty i jak działają? Z jakiego powodu powstają i z jakiego powodu znikają? Czy wspólnota z definicji jest czymś wartościowym? Jak określamy to, co jest we wspólnocie wspólne? Czy przynależność do wielu wspólnot jest czymś nagannym czy pożądanym? Czy można się ze wspólnoty wypisać? Kiedy wolno ją krytykować? Co się dzieje, gdy interesy wspólnoty przedkładamy nad interesy jednostki?

Centrum festiwalowe w tym roku mieści się w Akademii Sztuk Teatralnych. Tu zaplanowano także m.in. dyskusje z uhonorowanymi Nagrodą Goncourtów Leïlą Slimani i Mohamedem Mbougarem Sarrem.

W Pałacu Potockich przy Rynku Głównym odbywają się spotkania dla dzieci i rodzin. A Kino Pod Baranami zaprasza na przegląd filmów podejmujących tematykę zbieżną z hasłem festiwalu, Równolegle odbywa się Kongres Książki (w Pałacu Potockich i w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków) z branżowymi rozmowami z autorami, tłumaczami, redaktorami, bibliotekarzami, wydawcami, księgarzami.

Festiwal zakończy 30 października gala Nagrody Conrada w Centrum Kongresowym ICE Kraków, przyznawanej za najlepszy debiut prozatorski.

Do nagrody nominowano pięć książek. Powieść „Szalej Moniki Drzazgowskiej (Wydawnictwo Literackie, której bohaterka wychowana na konserwatywnej kaszubskiej wsi mierzy się z surową krytyką otoczenia i zmaga się z poczuciem niedowartościowania. Wyrafinowaną prozę „Story Jones” Krzysztofa Pietrali (Meth), nawiązującą do dzieł Jamesa Joyce’a i Adama Ważyka, a jednocześnie kwestionującą dziedzictwo awangardowej literatury. „Rzeszot” Bartosza Sadulskiego (Książkowe Klimaty) - opowieść o polskiej emigracji między powstaniami, łącząca fikcję z antyhistorycznym reportażem, pokazującą narodziny i upadki naftowych fortun i kpiąca z rodzimego romantyzmu i bohaterskich biografii. Reportaż „Miasto bajka” Pauliny Siegień (Wydawnictwo Czarne), poświęcony Kaliningradowi. I jeszcze z serii prozy „Czarnolas” Jagi Słowińskiej (Ha!art) - baśń dla dorosłych na temat straty i godzenia się z nią .

O tym, kto otrzyma nagrodę zdecydują jurorzy oraz czytelnicy.