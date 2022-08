Światowe media cytują irańskie, gdzie jeden z rządowych organów – w nawiązaniu do tego, że pisarz może stracić oko - dał tytuł "Szatan został oślepiony", choć władze nie odniosły się bezpośrednio do sprawy. „Kayhan” napisał w wydaniu on line, że Rushdiego spotkała "boska zemsta". "Trump i Pompeo są następni". Głosy w sieci są podzielone.

Agencja Reutera przypomina, że w 2019 roku Twitter zawiesił konto przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, w którym stwierdził, że fatwa, wydana przez byłego przywódcę Iranu Ruhollaha Chomeiniego jest "solidna i nieodwołalna".

Po wydaniu fatwy przez ajatollaha Chomeiniego Salman Rushdie zakładał, że pożyje kilka dni. Przeszło trzy dekady później próbował go zabić człowiek, którego wówczas nie było na świecie.

Głos zagrał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden

Wyraził uznanie dla Rushdiemu za to, że "nie dał się zastraszyć i zmusić do milczenia". Dodał, że on wraz z małżonką Jill oraz "wszystkimi Amerykanami i ludźmi z całego świata modli się za jego zdrowie i powrót do pełni sił".

Światowe media donoszą, że w odzewie na zamach na pisarza rośnie sprzedaż "Szatańskich wersetów". W internetowym sklepie Amazona we Francji awansowała z czterdziestego miejsca na pierwsze po 34 latach od premiery. Sieć FNAC wyprzedała wszystkie egzemplarze. W międzynarodowym Amazonie awansowała do pierwszej dziesiątki. W Polsce książkę wydał Rebis. Jest dostępna.

Kilka irańskich gazet o twardych poglądach pochwaliło w sobotę osobę, która zaatakowała i poważnie raniła pisarza Salmana Rushdiego, którego powieść "Szatańskie wersety" wywoływała groźby śmierci z Iranu od 1989 roku.

Hadi Matar, który zaatakował pisarza w piątek został natychmiast zatrzymany. Podczas pierwszego przesłuchania przed sądem, nie przyznał się do winy. W jego mediach społecznościowych stwierdzono istnienie materiałów związanych z irańskimi szyitami.

Tymczasem agent pisarza poinformował, że Rushdie został odłączony od respiratora i odzyskał zdolność mówienia.

„Chociaż jego obrażenia są poważne, jego zwykłe zadziorne i prowokujące poczucie humoru pozostaje nienaruszone” – powiedział napisał na Twitterze Zafar Rushdie, syn.