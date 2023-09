Biegnij Warszawo, biegnij Polsko

Chce zachęcać ludzi do aktywności, bo po lockdownach Polacy są w gorszej formie. - Widać to nawet po rozmiarach koszulek, które otrzymują biegacze. W przeszłości brakowało rozmiaru S, a teraz - XL i L. Poszło to po pandemii w złą stronę. Przerwa w ruchu spowodowała, że jako społeczeństwo złapaliśmy nadwagę. Można to odbudować rekreacją i dłuższą aktywnością fizyczną, bo tłuszcze zaczynają pracować dopiero po 30, 40 minutach wysiłku - wyjaśnia.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Zbliża się piętnasta edycja "Biegnij Warszawo" 15. edycja „Biegnij Warszawo” - jednego z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych - odbędzie się 30 września wraz z imprezą "Maszeruję-Kibicuję". Miłośnicy biegania finiszować będą na Stadionie Miejskim Legii Warszawa.

Ci, którzy nie zdecydują się na bieganie, będą mogli maszerować. Dla nich też organizatorzy przygotowali trasę. A jeśli ktoś jest gotów na trekking, to może się zdecydować na Monte Cassino Trek, czyli wyjście śladami żołnierzy II Korpusu Polskiego. Na "Biegnij Warszawo" przyleci duża grupa mieszkańców miaseczka na czele z burmistrzem Cassino, aby zaprosić Polaków na obchody 80. rocznicy bitwy oraz odsłonięcie pomnika generała Władysława Andersa.

Do wzięcia udziału w trekkingu zachęca były średniodystansowiec Marcin Lewandowski, zawodowy żołnierz. - Przyjadą przedstawiciele armii z całego świata. Trekking to nie tylko aktywne spędzanie czasu, ale też możliwość przemyślenia wielu spraw. Marsz może trwać kilkanaście minut, a może i kilka godzin, w zależności od tego, jaki mamy dystans do pokonania. Wydzielają się endorfiny, dostajemy więcej tlenu, przychodzą nam do głowy lepsze pomysły - mówi.