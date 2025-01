Współpraca OmenaArt Foundation z Tate i Sotheby’s

Galeria Tate Modern jest jedną z najważniejszych światowych instytucji, zajmujących się sztuką współczesną. Omenaa Mensah jako pierwsza Polka zasiądzie w radzie Tate’s Africa Acquisitions Committee , która ma wpływ na wybór dzieł do stałej kolekcji Tate Modern. Do grona wpływowych członków rady należą także Wendy Fisher, prezes Fundacji Solmon R. Guggenheim, Mercedes Vilardell, znana międzynarodowa filantropka w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, Alain Nkontchou, prezes zarządu panafrykańskiego Ecobank Group.

Reklama

- To jest oficjalne zaproszenie, czuję się więc zaszczycona i cieszę się, że będę miła wpływ na to, jakie dzieła są wybierane do kolekcji Tate Modern. To wspaniałe i ważne, że jako przedstawicielka Polski, promująca i inwestująca w sztukę polską i afrykańską, mogę je promować wraz z jedną najlepszych instytucji kulturalnych na świecie - komentuje Omenaa Mensah, prezes OmenaArt Foundation.

Czytaj więcej Sztuka Omenaa Mensah i polskie artystki tworzą nowy rozdział Biennale na Malcie Na pierwszej edycji Biennale Sztuki na Malcie, w którym biorą udział artyści z 23 krajów, otwarto polski pawilon narodowy oraz dwie prezentacje przygotowane przez OmenaArt Foundation.

W Polsce Omenaa Mensah – bizneswoman i filantropka, córka Polki i Ghańczyka, jest najlepiej znana z TOP CHARITY Auction, Wielkiej Aukcji Charytatywnej, którą organizuje razem z Rafałem Brzoską. W ubiegłym roku na trzeciej edycji tej aukcji na dziedzińcu Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie zebrano blisko 48 mln zł, co uczyniło ją jedną z najważniejszych wydarzeń w Europie. Najwyżej wylicytowanym dziełem była rzeźba pt. „Torso alato” ( 1985) Igora Mitoraja, za którą nabywcy zapłacili 6, 8 mln zł.

Pięć spotkań przed TOP CHARITY

TOP CHARITY Auction wzbudziła wielkie zainteresowanie na arenie międzynarodowej i uzyskała prestiżową nagrodę za charytatywne wydarzenie Best Luxury Auction Event in Europe. W tym roku w czerwcu odbędzie się czwarta edycja Top Charity Auction 2025.