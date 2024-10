Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie coraz bliżej

Trudna miłość i słodka niespodzianka

W ramach towarzyszącego otwarciu festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE zobaczymy wystawę „Trudna miłość. Muzeum między placem a Pałacem”, nawiązującą z jednej strony do historii transformacji ustrojowej, a z drugiej do współczesności, w której muzea stały się zwierciadłem polityki. Wystawa została przygotowana we współpracy z zespołem GTA Exhibitions – galerii przy szkole architektury ETH w Zurychu. Kuratorzy Fredi Fischli i Niels Olsen zaprosili do współpracy osoby z Graduate School of Design Uniwersytetu Harvarda, gdzie gościnnie prowadzili zajęcia. Studenci Harvarda odwiedzili Warszawę i przygotowali projekty na temat obciążonego znaczeniami miejsca, w którym zostało wybudowane Muzeum. Ich koncepcje obejrzymy w postaci modeli architektonicznych i grafik. Uczestnicy pokazu szukają odpowiedzi, co zrobić, żeby muzeum stało się miejscem żywej komunikacji.

Tytułowa „trudna miłość” odnosi się z jednej strony do długiego procesu tworzenia instytucji, a z drugiej do skomplikowanej relacji budynku z miejscem, w którym się znajduje.

Podczas dwutygodniowego festiwalu otwarcia muzeum, w 12 salach budynku odbędzie się 40 pokazów, w tym performanse, prace w procesie, spektakle taneczne, instalacje choreograficzne oraz realizacje grupowe.

25 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ruszy także KINOMUZEUM. Od północy do rana można będzie w nim dołączyć do maratonu filmowego.