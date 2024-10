Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarte

MSN w centrum miasta

- Długo czekaliśmy, ale wreszcie jest – mówiła z kolei Joanna Mytkowska. - Dziś możemy was zaprosić do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To jest muzeum o was i dla was, które nie tylko celebruje sztukę współczesną, ale też celebruje wielką zmianę, która się w mieście dokonuje. Warszawa zmienia się w niezwykle atrakcyjną, wspaniałą metropolię. Zostawiamy dzisiaj za sobą trudną przeszłość po to, żeby wspólnie z państwem stworzyć muzeum dla przyszłego miasta. Mam nadzieję, że będziecie tu państwo przychodzić, że miejsce to stanie się częścią codziennego życia miasta. Jest to największe marzenie zespołu MSN-u – dodała. – A teraz wszyscy razem otwieramy muzeum - ogłosiła.



Przeszklone drzwi w podcieniach białych ścian MSN zostały otwarte. Wszyscy mogli zobaczyć niezwykłe wnętrze, zdominowane przez zaprojektowaną z konstruktywistycznym rozmachem klatkę schodową (w przeciwieństwie do skrajnie oszczędnej bryły na zewnątrz). Schody ożywił tłum gości, performerzy z barwnej zewnętrznej parady i pierwszy wewnętrzny performans „White Descent” Katlin Ladik, który poprzez dźwięk uzmysławiał akustyczne walory tej przestrzeni i skalę możliwości artystycznych działań, które mogą iluzyjnie znacznie ją poszerzyć.

Weekend otwarcia MSN trwa

W całej przestrzeni muzeum podziwiać też można 9 wielkoskalowych dzieł polskich i zagranicznych artystek: odnalezioną „Przyjaźń”, rzeźbę Aliny Szapocznikow, powstałą w 1954 roku dla Pałacu Kultury i Nauki, antywojenny mural ukraińskiej artystki Kateryny Lysovenko, ekspresyjny abakan Magdaleny Abakanowicz, stalową rzeźbę Moniki Sosnowskiej, barwną instalację z tkanin Cecilii Vicuñi, chilijskiej ikony sztuki feministycznej, 8-metrowy obraz „Słoiki” Karoliny Jabłońskiej, a także prace Sandry Mujingi, Miarieli Scafati i Żanny Kadyrowej.

W dzień inauguracji rekordowa kolejka chcących obejrzeć MSN wiła się wzdłuż wszystkich ścian Monika Kuc

Muzyczne otwarcie muzeum rozpoczęła Kim Gordon, ikona amerykańskiej sceny alternatywnej. Z kolei w sobotę zagra amerykański duet artystyczny – 700 Bliss, a w niedzielę wystąpi Hania Rani, która na otwarcie przygotowała specjalny koncert.

Weekend otwarcia trwa, a program otwarcia MSN do 10 listopada obejmuje ponad sto wydarzeń: performansów, spotkań, m.in z architektem - projektantem MSN Thomasem Phiferem i ze Zbigniewem Liberą, spacery, oprowadzania po budynku w kilku językach, warsztaty, artystyczne pokazy multimedialna i filmowe. Wstęp wolny.