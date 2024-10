Nowy system dotacji Ministerstwa Kultury: koniec ingerencji gabinetu politycznego

Nie będzie też oceny organizacyjnej za dobrze wypełniony wniosek. Jeżeli pojawią się wady, punkty zostaną odjęte od 0 do 10 punktów za uchybienia formalne.

Zlikwidowane zostaną też odwołania do ministra w sprawie tych wniosków, które nie otrzymały dotacji w pierwszym kroku. To bowiem bardzo wydłużało całą procedurę, zakłócając kalendarz wydarzeń kulturalnych na początku roku. Wszystkie wnioski, które nie otrzymały dotacji – automatycznie trafiają do decyzji ministerstwa kultury, mając szansę na pieniądze z 15-procentowej rezerwy.

– To się będzie działo bardzo szybko – mówiła Hanna Wróblewska. – Terminowość jest priorytetem.

Wielkie festiwale w jednej perspektywie

Zostaną podniesione limity, a w niektórych programach będzie można wnioskować o dotacje na wyjątkowo kosztochłonne projekty. – Od wielu lat była mowa, żeby stworzyć osobny program dla najdroższych festiwali, żeby nie odbierały pieniędzy tym mniej kosztownym – powiedziała Hanna Wróblewska. – Na przykład w programie Muzyka można było aplikować o kwotę do 1,5 mln zł, de facto jednak nikt takiej nie otrzymywał. Osobnego programu nie będzie. Ale będą aplikacje o 2–3 mln zł, które mają być finansowane z osobnej puli rezerwy ministra. Nie będzie w niej podziału na dziedziny: chodzi o to, żebyśmy mieli przegląd dużych imprez we wszystkich sztukach – teatr, muzyka i sztuki wizualne.

Wiceministra Marta Cienkowska powiedziała: – Kiedy przed moją pracą w Ministerstwie Kultury składałam tu aplikację, ważny był dla mnie termin ostatecznej decyzji – zawsze niepewny. Teraz będziemy go określać jako termin publikacji wyników. W zależności od tego, czy przykładowo wniosków spłynie 300 czy 3000 – będzie to 27 dni lub 3 miesiące. Nasi wnioskodawcy będą znali terminy ramowe.