Shirin Neshat i furia Iranek. Wystawa w Fotografiska Berlin

Pierwsza wizyta Shirin Neshat w Iranie w 1990 r. wywołała szok i zradykalizowała poglądy artystki. Tak powstała pierwsza słynna jej praca „Women of Allah“ (Kobiety Allaha), przedstawiająca kobiety – fanatyczne wyznawczynie islamu. W tej serii czarno-białych zdjęć kobiety w chustach i kwefach trzymają w rękach pokrytych perskimi kaligrafiami, broń palną. Ta sprzeczność – miłość do Boga i gotowość do zabijania, kobiecość i brutalność – przewija się w innych pracach Shirit Neshat, a „Women of Allah“ stała się początkiem międzynarodowej kariery artystki, wyróżnionej nagrodami, m.in. Złotym Lwem weneckiego biennale czy prestiżowym Premio Imperiale.

Jej twórczość porusza społeczne, polityczne i psychologiczne aspekty doświadczenia kobiet we współczesnych społeczeństwach islamskich lub – szerzej – w systemach patriarchalnych. Jej minimalistyczne, piękne i poetyckie prace stawiają pytania dotyczące władzy, religii, rasy, płci, relacji między przeszłością a teraźniejszością i kulturami Wschodu i Zachodu.

Mieszkająca od lat w Nowym Jorku artystka wizualna tak określa swą artystyczną perspektywę: „Widzę wszystko w formie dwoistości. Wizualnie i koncepcyjnie wszystko opiera się na idei przeciwieństw”.

Wystawa w Fotografiska Berlin trwa do 9 czerwca