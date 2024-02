Nie żyje Ewen MacIntosh. Aktor znany z serialu „The Office” miał 50 lat

„Z wielkim smutkiem informujemy o spokojnej śmierci naszego ukochanego geniusza komedii Ewena MacIntosha” – czytamy we wpisie opublikowanym przez przedstawiciela JustRight Management w mediach społecznościowych. „Jego rodzina dziękuje wszystkim, którzy go wspierali, zwłaszcza Domowi Opieki Willow Green. Wkrótce odbędzie się prywatna uroczystość kremacji dla rodziny i bliskich przyjaciół, a pod koniec roku odbędzie się uroczysta uroczystość żałobna” – dodano.

Reklama

W wieku 50 lat zmarł Ewen MacIntosh. Aktor „The Office” miał 50 lat

Urodzony w Walii Ewen MacIntosh najbardziej znany był ze swojej roli w brytyjskiej odsłonie hitowego sitcomu „The Office” wyreżyserowanym przez Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta. Grał on jednak także między innymi w uwielbianym brytyjskim komediowym serialu telewizyjnym „Mała Brytania”. Popularność przynosiło mu również reality show „Celebrity Come Dine with Me”.

W słynnym serialu „The Office” MacIntosh wcielał się w postać śmiertelnie poważnego księgowego Keitha Bishopa. W późniejszych latach swojego życia aktor i komik nawiązał także współpracę z Gervaisem – jednym z reżyserów brytyjskiego „The Office” – przy ostatnim sezonie serialu „After Life”.

Bliscy wspominają Ewena MacIntosha

W mediach społecznościowych pojawiało się mnóstwo wpisów, w których bliscy wspominają aktora i komika.