Transformacja cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie

Projekt ma dwa aspekty. – mówił. Pierwszy – to bezpieczeństwo zbiorów, tak, by muzeum posiadało fotograficzne odwzorowanie zbiorów. Z błony fotograficznej przeszliśmy na matrycę cyfrową. Drugi z aspektów to nieprawdopodobne możliwości, jakie daje nam cyfryzacja. To, co jest w niej najbardziej pasjonujące, to fakt, że w bezpieczny sposób możemy pokazać w formie elektronicznej nasze zbiory ogromnej grupie użytkowników.

Z kolei kierownik działu zasobów cyfrowych MNW Joanna Dziewulska tłumaczyła, że zdjęcia prezentowane w portalu są dostępne w standardzie 6K, czyli sześć tysięcy pikseli na dłuższym boku, a więc w jakości znacznie przewyższającej przyjęte w Polsce i na całym świecie standardy.

Adresowane są do różnych grup odbiorców kultury cyfrowej, w tym sektora przemysłów kreatywnych. Użytkownicy mają możliwość ich pobrania.

Unowocześnienie bazy cyfrowej MNW umożliwiło wyposażenie stanowisk digitalizacyjnych w światowej klasy sprzęt fotograficzny i oświetleniowy.

Koszt całego projektu wyniósł blisko 20 mln zł. Został dofinansowany z funduszy europejskich, min. w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cyfrowy portal jest dostępny bezpłatnie na platformie Cyfrowe MNW pod adresem: https://cyfrowe.mnw.art.pl. Kierująca projektem „Hereditas” Aleksandra Wieczorek zapowiada, że w przyszłości będzie kontynuowany.