Dominika Kulczyk: Duży biznes inwestuje w kulturę i podkreśla rolę kobiety

– Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta. Jednocześnie dzięki niemu będziemy mogli szeroko zaprezentować imponujące dokonania wielu wspaniałych artystek i podkreślić wkład kobiet w dorobek współczesnej kultury – podkreśla Dominika Kulczyk.

Flagowy projekt kulturalny Poznania, przyciągający wybitnych twórców z całego świata zyska nowe, kobiece oblicze. Po lipcowej zapowiedzi Dominiki Kulczyk pomyślnie sfinalizowano zakup praw do marki Malta Festival Poznań.



Transakcja zagwarantowała kontynuację idei trwającego od ponad 30 lat przedsięwzięcia uhonorowanego prestiżową nagrodą EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). Jednocześnie przejęcie praw do marki Malta Festival Poznań to początek ewolucji formuły festiwalu. Dominantą projektu w jego nowej odsłonie będzie rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności.

Dominika Kulczyk i 2,5 mln widzów

Organizowany od 1991 roku festiwal przez ponad trzy dekady zgromadził ponad 2,5 mln widzów zainteresowanych wartościową sztuką, teatrem, muzyką i literaturą. To właśnie dzięki Malcie w Poznaniu gościli nobliści: Olga Tokarczuk, John Maxwell Coetzee i Orhan Pamuk, a na scenie występami zachwycali m.in. Goran Bregović, Buena Vista Social Club czy Radiohead. W tym roku Malta Festival był organizowany po raz 33. i gdyby nie zaangażowanie Dominiki Kulczyk – prawdopodobnie ostatni. Trwające od kilku miesięcy rozmowy właśnie udało się pomyślnie sfinalizować.

Nabycie przez jedną ze spółek z grupy Dominiki Kulczyk marki festiwalu Malta ma bardzo szeroki kontekst: historyczny, kulturowy, filantropijny, ale również symboliczny, ponieważ pierwszym mecenasem wydarzenia był dr Jan Kulczyk. Oprócz umożliwienia organizacji kolejnych edycji wydarzenia w chwili, gdy wizja Poznania bez najbardziej rozpoznawalnego festiwalu kultury i sztuki była bardzo realna, decyzja Dominiki Kulczyk ma jeszcze jeden ważny aspekt. Nabycie praw do Malta Festival przez Dominikę Kulczyk jest jednym z pierwszych w Europie, a na pewno w Polsce, przykładów przejęcia odpowiedzialności za poważny projekt kulturalny przez poważny podmiot biznesowy.