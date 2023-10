Kalina Błażejowska: Książkami zmienić świat

Ostatnio czytałam „Głuszę” Anny Goc, która dostała za nią Nagrodę Kapuścińskiego w 2022 r. To jedna z tych niewielu książek, które naprawdę mają szansę coś w świecie zmienić na lepsze. Opowiada o wykluczeniu osób głuchych w Polsce. Na każdej stronie na czytelnika czeka jakieś zaskoczenie, człowiek nie przestaje się dziwić, np. że państwo polskie nie wie, ile mieszka w nim osób głuchych. Albo że do niedawna nie było systemu umożliwiającego głuchym wezwanie karetki. W „Głuszy” mamy dziesiątki rozmów z głuchymi, ich bliskimi, ekspertami. Ludzie, których nie słychać, wreszcie zostali wysłuchani. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy Anny Goc, tego, że udało jej się wejść do hermetycznego środowiska, nie mając z nim wcześniej nic wspólnego.