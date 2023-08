Muzeum Wojska Polskiego. Odczarować złą historię

Fasadę nowego gmachu MWP architekci zaprojektowali z barwionego betonu, kolorystycznie nawiązującego do ceglanych murów Cytadeli. Indywidualność pudełkowej bryle nadaje trójwymiarowy wzór (szewron) na masywnych blokach fasady, symbolicznie przywołujący militarne skojarzenia – z pagonami na mundurach.

– Na wystawie inauguracyjnej „1000 lat chwały oręża polskiego” zobaczymy 3 tys.najpiękniejszych i najcenniejszych obiektów z liczącej ponad 300 tys. muzealiów kolekcji MWP – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik prasowy Tomasz Szumański. Wystawa zaczyna się od X wieku dioramą ukazującą wojów Mieszka I wyłaniających się ze słowiańskiego boru, a kończy na II wojnie światowej.

Sztandary i Enigma

– Tę wystawę będziemy oglądać przez kilka najbliższych lat – dodaje Szumański. – Przeprowadzka muzeum z olbrzymią kolekcją to skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. W naszej poprzedniej siedzibie w Alejach Jerozolimskich można jeszcze przez kilka miesięcy zwiedzać część plenerową zbiorów. Natomiast ekspozycja ze skrzydła Muzeum Narodowego została przewieziona na Cytadelę. Budynek w Alejach przejmie Muzeum Narodowe i zbuduje nowy pawilon. Muzeum Wojska Polskiego ma jeszcze w planach dwie wielkie inwestycje. Kończymy budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie i będziemy budować drugi pawilon na Cytadeli, gdzie planujemy ekspozycję dotyczącą wojska polskiego po 1945 r. aż do wejścia Polski do NATO.

Eksponaty na obecnie otwieranej wystawie są prezentowane w przestrzeni, w której przejścia między epokami symbolizują fragmenty zabytkowych budowli ważnych dla historii Polski, m.in. romańskiej katedry, renesansowych krużganków wawelskich czy klasycystycznej kolumnady Pałacu Saskiego.

Na wystawie można oglądać sztandary z powstania styczniowego, samolot eskadry kościuszkowskiej z wojny polsko-bolszewickiej czy maszyny szyfrujące Enigma.