Kenya Hara tworzy plakaty, kampanie reklamowe, opakowania, wystawy, książki, łączące design z filozofią życia. Traktując design jako uniwersalną mądrość zgromadzoną w społeczeństwie oraz realizuje różne projekty oparte na komunikacji.

Ekspozycję „Kenya Hara. Make the Future Better Than Today” Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało jako dopełnienie Nagrody im. Jana Lenicy, przyznanej mu w 2020 roku. Nagrodą tą MNP honoruje wybitnych projektantów z całego świata za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sztuki plakatu i projektowania.

Kenya Hara łączy nowoczesny język projektowania z odwołaniami do japońskiej tradycji. Widać to już w plakacie, specjalnie zaprojektowanym na wystawę w Poznaniu, przywołującym tradycje teatru nō w maskach-twarzach, a jednocześnie współcześnie minimalistycznym w formie, co nie przeszkadza, że budzi wiele asocjacji.

Istota japońskości

- Kiedy myślę, co kultura japońska może przekazać światu, to jest to przede wszystkim prostota. Ona pozwala zachować pewien balans w świecie. To najlepsze wyrażenie istoty japońskości, którą chciałem zawrzeć na wystawie - mówił Kenya Hara na dzisiejszej konferencji prasowej w Poznaniu

Na poznańskiej wystawie można oglądać prace, powstające od lat 90. do dziś, wybrane przez samego artystę i opatrzone jego komentarzem. Pokaz dzieli się na pięć części.

Wystawa czynna do 30 lipca

W jednej z nich znalazły się jego najważniejsze plakaty, m.in. cykl z lat 1990–1994 „Takeo Paper World”, który projektował dla japońskiego producenta papieru Takeo Co. Ltd. na coroczne wystawy. Są one abstrakcyjne i tajemnicze, oparte na eksperymentach z formą i fakturą.

Z kolei plakaty bezpośrednio odwołujące się do tradycyjnej kultury japońskiej to np. seria prac zaprojektowanych na światową wystawę „Expo Japan 2005. The 2005 World Exposition, Japan. Beyond Development: Rediscovering Nature’s Wisdom", czy plakat zaprojektowany na wystawę „21st Century Rimpa Poster” w 2015 roku w prestiżowej Ginza Graphic Gallery w Tokio.

Piękno minimalizmu

Osobna część ekspozycji została poświęcona plakatom i kampaniom reklamowym dla japońskiej firmy MUJI. której Hara dyrektorem kreatywnym jest od 2002 roku. Pod jego kierownictwem MUJI stało się międzynarodowym symbolem jakości estetycznej i konceptualnej. Oprócz szerokiej gamy uniwersalnych produktów promuje określony styl życia, łączący prostotę i piękno minimalizmu - Z perspektywy globalnej chcę pomóc w tworzeniu produktów, które większość ludzi zaakceptuje, mówiąc „to wystarczy”. – tłumaczy Hara.

Wystawa prezentuje także realizacje edytorskie Kenya Hary: książki, katalogi, projekty opakowań. A ponadto instalacje interaktywne oraz niezwykle ciekawe dla europejskiego odbiorcy etiudy filmowe, pokazujące Japonię oczami artysty.

Szczególnie ważny element stanowią oryginalne szkice projektowe Hary, dające możliwość spojrzenia na pracę projektanta od strony warsztatowej.

65-letni projektant mieszka w Tokio, gdzie obecnie jest profesorem Uniwersytetu Sztuk Pięknych Musashinio. Od 1993 związany jest z Nippon Design Center ( Japońskim Centrum Designu, jedną z najważniejszych japońskich organizacji - centrum kreatywnego rozwoju w dziedzinie designu), w ramach którego prowadzi własne studio/think-tank Hara Design, działające we wszystkich dziedzinach mediów i designu – od grafiki i produktów po architekturę i wystawy. Od roku 2014 Hara jest prezesem NDC.

Plakat do poznańskiej wystawy

Był m.in. dyrektorem artystycznym zajmującym się oprawą wizualną światowej wystawy Expo 2005 w Japonii oraz autorem projektów programu ceremonii otwarcia i zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Nagano. Jest pomysłodawcą, kuratorem i projektantem licznych wystaw designu w kraju i za granicą. A także autorem tłumaczonych na wiele języków publikacji poświęconych projektowaniu, m.in. „Designing Design”, „White”, „Ex-Formation”, „Designing Japan. I przewodniczącym Japan Graphic Designers Association (JAGDA).

W sobotę 25 marca o godz. 12.00 w przestrzeni wystawy w MNP odbędzie się spotkanie publiczności z artystą. A od 2 kwietnia rozpoczyna się cykl oprowadzać kuratorskich Anny Grabowska-Konwent.