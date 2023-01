W Polsce przebywa obecnie około 2 milionów Ukraińców. Rośnie też liczba Białorusinów, którzy z obawy przed aresztowaniem lub nawet utratą życia zmuszeni są do ucieczki z kraju. Wszyscy potrzebują dachu nad głową. W 2021 roku Fundacja Humanosh wyremontowała i otworzyła w Warszawie pierwszy Mirnyj Dom dla uchodźców, wówczas dla przybyszy z Białorusi. Po wybuchu wojny w Ukrainie, w 2022 otworzyła dla potrzebujących trzy kolejne placówki - dwie w Warszawie i jedną podwarszawskim Nadarzynie.

Reklama

Uruchomienie, wyposażenie i utrzymanie tych domów dla uchodźców stało się możliwe dzięki dwóm wcześniejszym aukcjom charytatywnym, z których każda przyniosła ponad 100 tys. złotych. Nadal potrzebne są środki na ich utrzymanie.

- Ideą Mirnych Domów jest wspólnota, zaoferowanie mieszkańcom namiastki domowego, rodzinnego życia. W każdym domu jest wspólna przestrzeń, gdzie ludzie zbierają się wieczorami, oglądają tv, rozmawiają, wspólnie gotują. Przymusowa emigracja jest potężną traumą, dlatego nikt w niej nie powinien być skazany na samotność”- mówi Katarzyna Skopiec, prezes Fundacji Humanosh. opiekującej się uchodźcami politycznymi od wielu lat

Prace na aukcje przekazało ponad 30 artystów. Od 3 lutego może je będzie oglądać w Piękna Gallery przy Emilii Plater 10.

Reprezentują różne generacje, style, techniki i dyscypliny. Łączy je bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do pojęcia wolności, niezależności, bezpieczeństwa lub jego braku.

Reklama

Jak np. obraz Jany Szostak, polsko-białoruskiej artystki, która nawiązuje w nim do swego słynnego protestu w formie minuty krzyku dla Białorusi, który odbywał się pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie. Codzienny symboliczny krzyk był apelem o zdecydowane działania wobec reżimu Łukaszenki.

Czy serigrafia „Zdzichu skacze co noc z butelkami z benzyną” Pawła Kowalewskiego (Polska) oparta na obrazie o tym samym tytule namalowanym w 1982 roku - w czasie trwania stanu wojennego w Polsce Oryginalny obraz był komentarzem do ówczesnej sytuacji politycznej oraz nawiązaniem do książki „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego.

Albo obraz „47°05′42″ 37°32′28″ Uładzimira Sakalouskiego, w tytule którego zaszyfrowane za współrzędne Mariupola Białoruski artysta dedykował go bohaterskim obrońcom tego ukraińskiego miasta podczas inwazji ukraińskiej..

Artyści białoruscy i ukraińscy, uczestniczący w aukcji, są twórcami młodej generacji, ale niejednokrotnie docenionymi już na międzynarodowym rynku sztuki. Polscy twórcy: Rafał Olbiński, Paweł Kowalewski, Monika Sosnowska należą do artystycznej czołówki; są znani w kraju i na świecie

Zaprezentowany zostanie także nietypowy obiekt - okładka magazynu "Time" z września 2022 r. przedstawiająca generała Walerija Załużnego, naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, z jego podpisem.

Organizatorami aukcji są: Fundacja Humanosh , Piękna Gallery i Communiction Unlimited, a partnerami internetowymi Artinfo.pl oraz Onebid.pl.

Reklama

Aukcja odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 19. Prace licytować można za pośrednictwem portali Artinfo.pl oraz Onebid.pl., w siedzibie Piękna Gallery oraz za pomocą zleceń telefonicznych.