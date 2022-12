Zełenski w rozmowie z Lettermanem

Znamy są pierwsze wyniki oglądalności wywiadu w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

W październiku gospodarz popularnego cyklu "My next guest needs no introduction", David Letterman, udał się do Kijowa, by przeprowadzić ekskluzywny wywiad z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.