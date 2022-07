Na światowym rynku koncertowym jest takie powiedzenie, że jeśli koncertu, na którym jesteś, nie organizuje globalny lider Live Nation – w Polsce zaprosił ostatnio Guns N’ Roses, Rammstein, Iron Maiden – to znaczy, że robi to jego konkurent AEG Presents.

To AEG sprzedaje na całym świecie koncerty The Rolling Stones, pożegnalne tournée Eltona Johna, amerykańskie występy Rogera Watersa, Rage Againts The Machine, Rammstein i Kraftwerk. Jego spółkami zależnymi są liczne festiwale, w tym najważniejsze, jak Coachella w Ameryce i Rock en Seine w Paryżu. Do tego dochodzi zarządzanie dziesiątkami sal widowiskowych, w tym londyńską The O2 Arena, gdzie odbywały się zawody olimpijskie czy grali w 2007 r. Led Zeppelin.

Płacić każdemu

AEG Worldwide jest częścią The Anschutz Corporation, która należy do urodzonego w 1939 r. Philipa Fredericka Anschutza, spadkobiercy gigantów przemysłu naftowego. Jego majątek według „Forbesa” stanowi 66. fortunę w Stanach Zjednoczonych o wartości 10 mld dolarów. Zainwestował również w wiele klubów hokejowych i pola golfowe. Spółki zależne na rynku filmowym wyprodukowały szlagiery filmowe z cyklu „Kroniki Narnii”.

Teraz jednak, jak piszą amerykańskie media, środowisko muzyczne zbulwersowała niejednoznaczna postawa koncernu, który zgodnie z zasadą wielu polityków i światowych firm finansuje wszystkich i co się da, żeby zapewnić sobie odpowiednie wpływy i zarobki. Chodzi o to, że firma zarządzająca festiwalem Coachella, który uchodzi za flagową imprezę młodej i liberalnej Ameryki, przekazuje duże sumy organizacji wprowadzającej program antyaborcyjny.

Napięcie w tej sprawie wzrosło, gdy Sąd Najwyższy uchylił 24 czerwca orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade z 1973 r. dopuszczające aborcję w całej federacji. Teraz o antyaborcyjnych przepisach decydować będą poszczególne stany. Po decyzji Sądu Najwyższego, Stowarzyszenie Prokuratorów Generalnych Republikanów (RAGA) zwróciło się do swoich zwolenników z prośbą o pieniądze na walkę z proaborcyjną postawą demokratów. Wtedy Anschutz Corporation, właściciel AEG Presents, przekazał republikańskim prokuratorom 75 tys. dolarów, by mogli bronić przepisów antyaborcyjnych.

Korporacja Anschutza już protestuje przeciwko treściom kolportowanym w amerykańskich mediach sprzyjającym demokratom i ruchom proaborcyjnym. W oświadczeniu dla „Rolling Stone” AEG napisało, że „zdecydowanie popierają prawo kobiet do wyboru. (…)”, a wręcz zaproponowało pracownicom pokrycie kosztów wyjazdów do stanów, gdzie jest dostęp do aborcji.

Dwulicową postawę koncernu dobrze ilustruje fakt, że gdy prokuratorzy RAGA przyczynili się do zmiany sytuacji prawnej związanej z aborcją, co najmniej 15 artystów, którzy wystąpili na Coachelli, w tym takie gwiazdy jak Billie Eilish, Megan Thee Stallion, wykupiło reklamę w „The New York Times” potępiającą nowe rozwiązania aborcyjne.

Kolejną kwestią jest to, że korporacja zarabiająca na rozrywce przekazała 750 tys. dolarów do Senate Leadership Fund i House Leadership Fund, która ma przywrócić republikanom kontrolę nad Senatem. To kolejny krok do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu aborcji.

Za, a nawet przeciw

Przy tej okazji wychodzą na jaw inne polityczne wybory koncernu. Promując na scenie wielu artystów LGBTQ i zarabiając na ich koncernach – wspierał organizacje działające przeciwko tym środowiskom, co potwierdził magazyn „Pitchfork”.

To nie pierwszy przykład kontrowersji wokół AEG. Oskarżano firmę o to, że zarobiła na organizacji uroczystości żałobnych Michaela Jacksona w Los Angeles. Ostatecznie zgodziła się zapłacić miastu 1,3 mln dolarów, aby zrekompensować część kosztów, jakie metropolia przeznaczyła non profit na wsparcie uroczystości.

AEG było oskarżane o próbę czerpania korzyści ze śmierci Michaela Jacksona, który miał występować w londyńskiej O2 Arena w sezonie 2009/2010. Nabywcom 750 tys. biletów proponowano „bilety pamiątkowe”, jeśli zrzekną się praw do zwrotu pieniędzy. Firma szacowała oszczędności na 40 mln dolarów. A Conrad Murray, lekarz wyznaczony przez AEG do opieki nad Jacksonem podczas przygotowań do koncertów „This Is It”, został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Koncernowi udało się oddalić zarzuty.

Konflikty

Światopoglądowa wojna w USA dotyczy też związków jednopłciowych. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która zobowiązuje wszystkie stany do ich uznania. Ma zagwarantować, że prawo nie zmieni się, nawet jeśli doszłoby do unieważnienia orzeczeń w tych sprawach. To jedna z odpowiedzi demokratów na unieważnienie przez Sąd Najwyższy wyroku z 1973 r., legalizującego aborcję.