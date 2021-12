31 grudnia otwarta zostanie ekspozycja „Wacław Seweryn Rzewuski. Legendarny podróżnik”, opowiadająca o niezwykle barwnej postaci-– żyjącym w XIX wieku polskim arystokracie, który został beduińskim emirem, łącząc na pozór odległe kultury. Rzewuski był romantykiem, pasjonatem orientu, podróżnikiem, badaczem, poliglotą, znawcą koni, który sprowadził do Polski konie arabskie. Wystawa, której twórcami są Science Now i Stellar Fireworks, opiera się na zapisach Rzewuskiego z podróży na Półwysep Arabski. W kraju angażował się w walki powstańcze, a podczas orientalnej wyprawy – przeciw Turkom.

Na wystawie w Dubaju, trwającej do 16 stycznia, odbędzie się również premiera komiksu, powstający na podstawie „Dumy o Wacławie Rzewuskim” Juliusza Słowackiego. Organizatorzy zamierzają stworzyć także wersję multimedialna projektu, by można było go prezentować w różnych krajach.

Obecnie w Dubaju trwa wystawa zatytułowana „Rytuały” („Rituals”, do 28 grudnia), poświęcona polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Opowiada o tradycji dzielenia się opłatkiem, zobrazowanej m.in. projekcją wideo. Jej kuratorkami są: Marta Niemywska-Grynasz oraz Katarzyna Rzehak, a partnerem Państwowe Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zaproszono także pięć studiów projektowych, które stworzyły własne współczesne projekty opłatków, interpretujących uniwersalnych wartości dla wszystkich kultur i religii: pokój, miłość, dobro, szczęście i harmonię oraz troskę o środowisko.

W pierwszej połowie grudnia publiczność odwiedzająca Pawilon Polski na Expo w Dubaju mogła oglądać wystawę „The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi", nawiązującą do anglojęzycznej publikacji IAM pod tym samym tytułem. Ekspozycja i wydawnictwo przybliżały język i kulturę polską poprzez różne odwołania literackie, tworzące „surrealistyczną krainę, w której wszystko jest możliwe".

A literackie związki polsko-arabskie obrazowały „Przygody Sindbada Żeglarza” Leśmiana oraz wiersze i ballady Mickiewicza, inspirowane twórcami arabskimi.

Na wiosnę IAM otworzy w Dubaju ostatnią wystawę „Landscapes of Leisure” (18-31 marzec), której współorganizatorem jest Muzeum Architektury we Wrocławiu. Będzie to prezentacja najciekawszych projektów architektury wypoczynkowej. Ponad 20 modeli obiektów stworzy opowieść o uniwersalnej potrzebie odpoczynku w kontekście polskiej architektury, która w sposób szczególny prowadzi interakcję z krajobrazem. Będzie to więc zarazem okazja do pokazania polskich krajobrazów. - Zdecydowaliśmy się na opowiedzenie o architekturze wypoczynkowej od początku XX wieku, pokazując architekturę tradycyjną, nawiązującą do stylu świdermajer i zakopiańskiego przez najciekawsze realizacje międzywojnia, supernowoczesne budynki z lat 60. i 70. po architektoniczną współczesność - zapowiada Michał Duda, jeden z kuratorów.