Już po raz ósmy MASTERCARD OFF CAMERA zaprasza na OFF Scenę. Programerzy przygotowali wyjątkową selekcję brzmień. Publiczność czeka wycieczka palcem po mapie bez konieczności opuszczania miasta. Czego możemy się spodziewać?

Wyjątkowo w tym roku każdy z wykonawców zaprezentuje swój premierowy materiał, a niemal połowa z nich przyjedzie do Krakowa ze świeżo wydanymi albumami. Dla wielu z nich scena w klubie HOL (Hala Forum) będzie jedną z pierwszych okazji, aby wykonać go w formule live.

Pierwszy dzień OFF Sceny stoi pod znakiem ambitnego popu. Festiwal otworzy koncert Rafa Skowrońskiego, doskonale znanego z zespołu JÓGA. Artysta już doświadczony znów na początku ścieżki, tym razem solowej, zaprezentuje utwory,w których można usłyszeć wpływy R&B i soulu. Tuż po nim wystąpi Tomasz Makowiecki. W 2020 roku miała miejsce reedycja jego kultowego już albumu „Moizm”, ale to materiał z jego nadchodzącej płyty będzie tym, na co będziemy czekać tego dnia.

Kolejnego dnia scena krakowskiego HOLu rozbłyśnie blaskiem pereł songwritingu. W klimat tego wieczoru wprowadzi nas brytyjski wokalista i autor tekstów, bliski współpracownik Roo Panesa, Josh Flowers. Tuż po nim zaprezentuje się protegowana Korteza, Kaśka Sochacka, która swoimi piosenkami przeniesie nas do swojego mikrokosmosu poruszających historii. Finałem tego dnia będzie koncert Caspera Clausena, wokalisty Efterklang, który udowodni, że muzyka songwriterska nie jedno ma imię i przybiera różne oblicza.

Trzeci dzień OFF Sceny zadowoli fanów, którzy z luzem i dystansem podchodzą do rapowej materii. Na rozgrzewkę zaprezentuje się poznański RAT KRU, którzy swoim dub-hopowym i sceniczną nonszalancją zaserwują performance rodem z największych scen. Tuż po nich pojawi się jeden z najbardziej energetyzujących rap składów Ukrainy - KALUSH, który w swoich aranżach wplata instrumenty ludowe, a do tekstów charakterystyczny slogan, którego krakowska publiczność nie doświadczy nigdzie indziej.

Dnia 9 września szykuje się wieczór dla fanów rockowego uderzenia. Wieczór otworzy hipnotyzujący i charyzmatyczny głos nieistniejącego już The Mispers - Jack Balfour Scott w solowym projekcie LEAP. Tuż po nim wystąpi objawienie polskiej rockowej sceny, WaluśKraksaKryzys, który zaprezentuje materiał z najnowszej płyty „ATAK”. Zwieńczeniem wieczoru będzie trio z Yorku, King No-One, których chwytliwe refreny, porywające zwrotki, a przede wszystkim pierwotna moc płynąca ze sceny nie pozostawia złudzeń, że będzie to jeden z najbardziej energetycznych występów tegorocznej edycji.

Piątek, 10 września, także stanie pod znakiem rapu, tym razem jednak owianego tajemnicą. Będzie to dzień między innymi JAQE, jednego z najpilniej strzeżonych skarbów Szwecji. Praktycznie nie istnieje w social mediach, a mimo to jest jednym z najciekawszych skandynawskich raperów. W Krakowie wykona premierowo kawałki pochodzące z debiutanckiego albumu, „Filmen”. Ukoronowaniem wieczoru będzie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych polskich raperów - Sokół. Jego historia trwa ponad dwie dekady, a pozycje w jego dyskografii można wymieniać w dziesiątkach. Pewnym jest, że jego występ zapisze się wielkimi literami w historii tego festiwalu.

Sobota na OFF Scenie będzie kipieć od popowego szału. Na rozgrzewkę zaprezentuje się jeden z najbardziej cenionych szwajcarskich zespołów, Kadebostany. Jest to przede wszystkim grupa rozpoznawalna z fenomenalnych występów na żywo. Jeśli jesteście ciekawi, czym ujęli NASA czy wydawców Beyoncé, to koniecznie odwiedźcie krakowski HOL. Równie intrygujący, co pociągający swoimi produkcjami podopieczny Bonobo, Poté, zaprezentuje się tuż po nich, prezentując muzyczny kalejdoskop wielokulturowej elektroniki z Wysp Brytyjskich, do której wplata egzotyczne elementy muzyki karaibskiej czy afrykańskiej.

Finał OFF Sceny, czyli niedziela 12 września, upłynie pod znakiem gitarowych brzmień. Jako pierwsi zaprezentują się chłopacy z zespołu Niemoc ze swoimi opowieściami napisanymi brzmieniem gitar i syntezatorów. Koncertem zamknięcia będzie skład, który ukontentuje największych fanów dźwięków strun. Pop-rockowy wydźwięk ich piosenek jedna zarówno fanów muzyki przebojowych popowych refrenów, jak i sympatyków rockowych hymnów. Zapraszamy do HOLu na pierwszy w Polsce koncert Sad Boys Club.

OFF Scena, to nie tylko premiery wydawnicze artystów, którzy przybędą z różnych zakątków Europy, by zachwycić festiwalową publiczność. To będzie pierwsza od lat edycja wydarzenia, która odbędzie się w nowej lokalizacji. Cała mieścić się będzie w klubie HOL, nowopowstałej miejscówce na imprezowej mapie Krakowa.

WAŻNE! OFF Scena odbywać się będzie w dniach 06-12 września w klubie HOL w Krakowie (Hala FORUM, ul. Marii Konopnickiej 28).

